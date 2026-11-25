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Súťaž Zlatý erb 2026: Ktoré samosprávy majú najlepšie weby?
V kategórii webových stránok obcí skončila na druhom mieste obec Chynorany a na treťom mieste Jaslovské Bohunice.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Webové stránky mesta Nitra a obce Nitrianske Pravno sa umiestnili v elitnej trojici najlepších internetových stránok samospráv za rok 2026 v 23. ročníku súťaže Zlatý erb. Mesto Nitra zároveň okrem prvého miesta získalo aj Grand Prix SK-NIC. V kategórii samosprávnych krajov získal prvenstvo Košický samosprávny kraj. TASR o tom informoval predseda súťaže Miro Drobný. Do súťaže sa zapojilo 77 samospráv.
V kategórii webových stránok obcí skončila na druhom mieste obec Chynorany a na treťom mieste Jaslovské Bohunice. Päticu uzatvárajú obce Hermanovce a Trnavá Hora.
V kategórií webových stránok miest a mestských častí skončila na druhom mieste Trnava a na treťom meste Levice a Stará Turá. Päticu uzatvárajú mestá Zvolen a Trenčín.
V kategórii webových stránok samosprávnych krajov skončil na druhom mieste Prešovský samosprávny kraj a na treťom mieste Trenčiansky samosprávny kraj.
Uvedenú súťaž spoločne vyhlásili SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Samosprávne kraje Slovenska. Hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie.
Ceny udeľujú v troch hlavných kategóriách - najlepšia stránka obcí (päť ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (päť ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (tri ocenenia). Hlavnú cenu súťaže - Grand Prix SK-NIC získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž Euro Crest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb.
Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 29 kritérií v siedmich hodnotiacich oblastiach. Pre tento ročník boli upravené hodnotiace kritériá aj ich váhy, aby zohľadňovali súčasné požiadavky na prístupnosť, bezpečnosť a technickú kvalitu webov samospráv. Kompletné hodnotenie a výsledky sú na webe ZlatyErb.sk.
V kategórii webových stránok obcí skončila na druhom mieste obec Chynorany a na treťom mieste Jaslovské Bohunice. Päticu uzatvárajú obce Hermanovce a Trnavá Hora.
V kategórií webových stránok miest a mestských častí skončila na druhom mieste Trnava a na treťom meste Levice a Stará Turá. Päticu uzatvárajú mestá Zvolen a Trenčín.
V kategórii webových stránok samosprávnych krajov skončil na druhom mieste Prešovský samosprávny kraj a na treťom mieste Trenčiansky samosprávny kraj.
Uvedenú súťaž spoločne vyhlásili SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Samosprávne kraje Slovenska. Hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie.
Ceny udeľujú v troch hlavných kategóriách - najlepšia stránka obcí (päť ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (päť ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (tri ocenenia). Hlavnú cenu súťaže - Grand Prix SK-NIC získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž Euro Crest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb.
Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 29 kritérií v siedmich hodnotiacich oblastiach. Pre tento ročník boli upravené hodnotiace kritériá aj ich váhy, aby zohľadňovali súčasné požiadavky na prístupnosť, bezpečnosť a technickú kvalitu webov samospráv. Kompletné hodnotenie a výsledky sú na webe ZlatyErb.sk.