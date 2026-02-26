< sekcia Slovensko
Súťažná výstava Výtvarná Senica oslávi jubilejný 60. ročník
Výstava ponúkne diela od klasickej maľby a kresby cez grafiku až po plastiku a insitnú tvorbu.
Autor TASR
Senica 26. februára (TASR) - Jubilejný 60. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica - Výtvarná Senica 2026, otvorí v stredu 4. marca o 17.00 h vernisáž vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici. Do regionálnej súťaže sa zapojilo 38 autorov so 124 výtvarnými dielami. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.
Výstava ponúkne diela od klasickej maľby a kresby cez grafiku až po plastiku a insitnú tvorbu. Pred samotnou vernisážou je pre účastníkov súťaže o 15.00 h pripravený odborný rozborový seminár, ktorý povedú členovia poroty. Jeho cieľom je poskytnúť autorom spätnú väzbu a odborné hodnotenie.
Výstava bude verejnosti sprístupnená od 4. do 25. marca v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 h, v stredu do 17.00 h, vo výstavných priestoroch ZOS v Senici. Podujatie pripravilo osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
Regionálne kolo je súčasťou 63. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2026, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
