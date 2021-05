M. Šuteková: Nevidím dôvod na výmenu V. Remišovej, stranu vedie dobre

Bratislava 21. mája (TASR) - Podpredsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Miriam Šuteková nevidí dôvod na výmenu predsedníčky strany Veroniky Remišovej. "Práve naopak, myslím si, že stranu vedie dobre," uviedla pre TASR v súvislosti s názormi viacerých straníkov volajúcich po sneme a zmene vedenia. Zvolanie mimoriadneho snemu považuje za kontraproduktívne a aktuálne dianie označila za mediálny lynč Remišovej.



Šuteková priznala problémy v strane aj rozdelenie na dve frakcie. "Kým jedna časť chce vidieť stranu s pôvodným stredovým smerovaním, druhá by najradšej posunula stranu progresívno-liberálnym smerom," poznamenala. Remišová má podľa nej jasné zameranie a smer, ktorým chce stranu viesť, a nie všetci s tým musia byť spokojní.



Postoje frakcií sa podľa Šutekovej najviac polarizovali počas vládnej krízy, keď jedna pokladala za prijateľný pád vlády a predčasné voľby, druhá zas chcela udržanie koalície a "možnosť pracovať pre krajinu v tejto vláde". Remišová podľa nej dosiahla v kríze splnenie všetkých podmienok strany, udržala ju vo vláde a prekonala aj krízy spôsobené "problematickým podnikaním" rodiny ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).



Šuteková nevidí problém v lídrovi, ale v ľuďoch, ktorí nechcú stranu budovať, ale ju rozbíjať. "Pre osobné ambície ohrozovať stabilitu strany a vládnej koalície pokladám za hazard. Osobne takéto úvahy odmietam. V strane toho treba zmeniť veľa, ale rozhodne nie lídra," podčiarkla.



Pripomenula, že Remišová dostala demokratickou voľbou mandát na dva roky. "Na najbližšom riadnom sneme strany sa budú skladať účty. Zaoberať sa neustále svojimi vlastnými vnútrostraníckymi problémami je pre stranu likvidačné," hovorí.



Ak by došlo k mimoriadnemu snemu, podpora Kolíkovej ako možnej líderky u Šutekovej nie je na stole. "Nemyslím, že by pre členov stredovej strany mohol byť prijateľným predsedom človek silného progresívno-liberálneho smerovania, nesúci na sebe pečať otáznikov okolo podnikania vlastnej rodiny, ktoré sa podľa môjho názoru nepodarilo dostatočne rozptýliť," uzavrela.



Kolíková a ďalší členovia strany vo štvrtok pre TASR uviedli, že sú za zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by sa volilo nové vedenie. Kolíková nateraz označila otázku o svojej možnej kandidatúre na šéfku strany za predčasnú. Remišová reagovala tým, že takéto konflikty nepomáhajú strane a návrh uznesenia na zvolanie mimoriadneho snemu na predsedníctve strany nebol prednesený.