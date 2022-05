Slovenská katolícka misia v Zürichu sa obáva zrušenia

Zürich 20. mája (TASR) - Slovenská katolícka misia vo švajčiarskom Zürichu sa obáva svojho zrušenia či zredukovania. Na piatkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanu Čaputovou to uviedla krajanka Mária Wimmer-Kovačičová. Hlava štátu sa stretla v Zürichu s desiatkami krajanov. Aristidovi Zelenayovi, Josephovi Sopkovi a Daliborovi Kálnemu odovzdala ďakovné listy za ich prácu.



Komunita Slovákov vo Švajčiarsku sa podľa Wimmer-Kovačičovej neustále rozrastá. Je potrebná finančná pomoc aj dobrovoľníci. Financiami prispieva Slovenská katolícka misia a robia sa aj rôzne zbierky, dodala.



"Katolícka misia je jediná inštitúcia, kde sa môžeme stretávať. Je to súčasť nášho života," poznamenala. Slovákom odkázala, že Slovensko nosia ich krajania vo Švajčiarsku vo svojich srdciach a snažia sa šíriť dobré meno SR aj ďalej v zahraničí.



Krajania sú aktívni a udržiavajú slovenské tradície a duchovnú sféru, poukázala Čaputová. Je podľa nej dôležité udržiavať to, čo ich spája s domovom.



Vo Švajčiarsku sa podľa vlastných slov stretla s ľuďmi, ktorí odišli zo Slovenska v rôznom čase a za rôznych okolností a teraz vo tejto krajine reprezentujú rôzne odbory a pracujú v rozličných profesiách. "Stále nás spája láska k našej krajine. Dôkazom toho je, že sme sa tu dnes stretli," podotkla Čaputová.



















(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)