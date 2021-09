Svätého Otca na Luníku IX privítali Rómovia aj svojimi svedectvami

Košice 14. septembra (TASR) - Za rómsku komunitu privítal pápeža Františka na košickom Luníku IX aj Ján Hero, ktorý pochádza z rómskej osady Medorovce v okrese Krupina a oženil sa so Slovenkou Beátou. So svojím svedectvom sa Svätému Otcovi na pódiu prihovorila aj Nikola, ktorá so svojím manželom vyrastala na tomto sídlisku.



Hero vnímal návštevu Svätého Otca ako prejav veľkého záujmu a ako potvrdenie „bezvýhradnej Božej lásky k rómskej komunite na Slovensku i k Rómom na celom svete“. Verí, že misia Svätého Otca na Luníku IX pomôže zapáliť väčšiu vieru i pevnejšie odhodlanie meniť osobný i duchovný život k lepšiemu. „Preto vás srdečne vítame medzi nami v očakávaní, že vaše slová a modlitby nám prinesú vnútornú istotu, že cesta viery je východiskom pre náš život, pre naše vzťahy v našich rodinách i pri zlepšovaní sociálnej a spoločenskej úrovne života. Verím, že Ježiš Kristus nám pomôže prekonávať napätie v spolunažívaní s majoritou a inými etnickými skupinami,“ povedal vo svojom príhovore pápežovi Františkovi.



Hero si so svojou manželkou adoptovali dve rómske deti, dokopy majú päť potomkov. „Naše decká nemajú predsudky a majú radi deti z rómskych rodín. Toto je také posolstvo, že s Ježišom Kristom sa to dá,“ povedala Beáta.



Nikola pripomenula, že spolu so svojím manželom vyrastali na tomto sídlisku. Podľa nej je to náročné, no dospievanie prežili krajšie a zmysluplnejšie aj vďaka cirkvi a saleziánom. „Venovali sa nám, dôverovali nám, čo ovplyvnilo našu túžbu získať vzdelanie, aj keď to bolo častokrát ťažké. Podporovali nás aj naši rodičia, že ísť proti prúdu sa oplatí,“ povedala s tým, že obaja sa zamestnali a ukončili aj diaľkové štúdium na pedagogickej fakulte. Dodala, že túžili odísť z tohto sídliska. Vzali si hypotéku, kúpili byt a odsťahovali sa do inej časti Košíc. „Dnes, vďaka tomu všetkému, ponúkame svojim deťom šťastnejší, dôstojnejší a pokojnejší život,“ povedala. Vyjadrila vieru, že návšteva Svätého Otca prinesie novú nádej a chuť k vnútornej zmene všetkým, ktorým sa mohol na Luníku IX prihovoriť.