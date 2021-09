Svätého Otca privíta na letisku aj prezidentka Zuzana Čaputová

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pápeža Františka privíta v nedeľu (12. 9.) popoludní na bratislavskom letisku aj prezidentka Zuzana Čaputová. Svätý Otec pricestuje na štvordňovú návštevu Slovenska. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



"Krátky uvítací ceremoniál na letiskovej ploche sa uskutoční o 15.30 h bezprostredne po prílete Svätého Otca na Slovensko," priblížil Strižinec.



Na letisku by mal byť pri pápežovom príchode aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) a ďalší ľudia.



V pondelok (13. 9.) ráno privíta oficiálne Čaputová pápeža v areáli Prezidentského paláca. Súčasťou programu je ich osobné stretnutie, ale aj stretnutie pápeža s prezidentkinou rodinou. Svätý Otec sa tiež prihovorí stovkám ľudí z rôznych oblastí, či už spoločenskej, kultúrnej alebo politickej.



V stredu 15. septembra počas prikázaného sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa Čaputová zúčastní na omši pri Národnej svätyni v Šaštíne, kde bude mať Svätý Otec homíliu. Ide o posledný oficiálny bod apoštolskej cesty pápeža na Slovensku. Následne sa hlava katolíckej cirkvi presunie na letisko v Bratislave. Prezidentka bude prítomná aj pri odlete pápeža Františka naspäť do Vatikánu.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.