Svätý Otec navštívil v utorok východ Slovenska

Bratislava 14. septembra (TASR) - Pápež František pokračuje vo svojej štvordňovej návšteve Slovenska. Utorok strávil na východe v Prešove a Košiciach.



Príchod Svätého Otca do Prešova sprevádzalo zvonenie zvonov. Pápež sa medzi veriacimi presunul na papamobile, prítomných z neho požehnal. V liturgickom priestore pred mestskou športovou halou odslúžil pápež František liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. V homílii poukázal na význam kríža a vydávanie svedectva. Veriacich vyzval, aby si zachovali spomienku na osoby, ktoré ich živili a vychovávali vo viere.



Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ poďakoval pápežovi za návštevu katolíkov byzantského obradu na Slovensku a pripomenul, že v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je "Peter z Ríma" po celé stáročia veľmi milovaný. Ľudia sa podľa Babjaka budú modliť za pápežovo apoštolské dielo, ktoré koná po celom svete.



Svätý Otec František sa počas návštevy Prešova zastavil aj v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej. Táto časť programu nebola uvedená v oficiálnom programe jeho návštevy na Slovensku.



Po návšteve Prešova išiel pápež na košické sídlisko Luník IX a prihovoril sa rómskej komunite. Privítalo ho tam viac ako 2000 ľudí. Ďalších asi 1000 ľudí ho sledovalo z okien a balkónov. Svätého Otca na Luníku IX privítali Rómovia aj svojimi svedectvami.



Pápež v príhovore zdôraznil, že súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Ľudí podľa jeho slov nemožno dávať do schém. Vyzdvihol pastoračnú a integračnú prácu, ako aj prácu s utečencami a väzňami, ktorí sú na okraji. Podľa neho sa nikto v cirkvi nemôže cítiť ako daný bokom. Zdôraznil tiež, že budúcnosť patrí deťom, pričom sa ich veľké sny nemôžu zlomiť o bariéry. Rómov pozval k tomu, aby v poctivej práci, dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb a v budovaní vzájomnej dôvery prekonali strach a rany minulosti.



Na košickom štadióne Lokomotíva privítalo pápeža Františka v utorok popoludní viac ako 20.000 prevažne mladých ľudí, nechýbali však ani staršie generácie. Hlava katolíckej cirkvi prišla na zaplnený štadión v papamobile.



Na stretnutí s mladými pápež vyhlásil, že skutočnou originalitou a revolúciou je dnes oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a okamihu, znamená to milovať na celý život a celou svojou bytosťou. „Každý je darom a môže zo života urobiť' dar,“ uviedol. Na výhrady, že svet rozmýšľa inak, o láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí zásada, nech sa každý stará sám o seba, vyzval mladých, aby sa nenechali ovplyvniť tým, čo nie je dobré.



Pútnici v Prešove sa zhodli, že pápež František je ľudský, inšpiratívny a pokorný. Jeho ľudskosť a snahu prihovárať sa mládeži ocenili aj pútnici, ktorí prišli na stretnutie s pápežom na košický štadión Lokomotíva. Jeho návštevu vnímajú ako povzbudenie.



Moderátor Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností (ESNS) na území mesta Košice Dušan Havrila povedal, že Košičanom by návšteva pápeža Františka mohla priniesť duchovnú a náboženskú inšpiráciu s praktickým uplatnením.



Večer sa Svätý Otec vrátil do Bratislavy. V stredu (15. 9.) je v rámci jeho návštevy Slovenska na programe svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne - homília Svätého Otca a rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave. Pápež po štvordňovej návšteve Slovenska odletí do Ríma v stredu popoludní.



V stredu 15. septembra budú od skorých ranných hodín premávať autobusové linky nadväzujúce na posilové vlaky na trase Trnava – Kúty do Šaštína, kde bude mať 15. septembra omšu pápež František. Podobne budú pre návštevníkov k dispozícii aj na následný návrat poobede.



Návštevu sprevádzajú dopravné obmedzenia, v pohotovosti sú aj zdravotníci. V Prešove napríklad riešili prevažne kolapsy a dehydratáciu.