Svätý Otec sa má presúvať v papamobile v Šaštíne, Prešove a Košiciach

Bratislava 11. septembra (TASR) – Presun pápeža Františka v papamobile je naplánovaný v utorok (14. 9.) v Prešove a Košiciach a o deň neskôr (15 .9.) v Šaštíne. TASR to potvrdili z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).



"Svätý Otec by mal prechádzať papamobilom pred začiatkom verejných podujatí v Šaštíne, Prešove a v Košiciach," konkretizovala TK KBS. Riaditeľ odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR Roman Roth poznamenal, že v Bratislave nie je predpokladaný presun papamobilom. Hlava katolíckej cirkvi sa tu bude presúvať medzi jednotlivými stretnutiami v kolóne.



Podľa hovorcu prezidentky Martina Strižinca dostať sa blízko k Svätému Otcovi v hlavnom meste nebude úplne ľahké. "Všade, kde sa vyskytne, tak ide o pomerne malý priestor. Či už hovoríme o prezidentskej záhrade, kde ide o špecifické podujatie na pozvánky, alebo poobede na Rybnom námestí, kde sa stretne so židovskou komunitou. Takisto aj priestor pred Katedrálou svätého Martina je stiesnený a ľudia, ktorí tam budú prichádzať, sa museli takisto registrovať," vysvetlil Strižinec.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.