Svätý Otec zavŕšil návštevu Slovenska svätou omšou v Šaštíne

Na snímke pápež František počas svätej omše na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 15. septembra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský hovorí s novinármi po odlete pápeža Františka do Vatikánu na bratislavskom letisku 15. septembra 2021. Svätý otec ukončil oficiálnu návštevu Slovenska. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke pápež František prichádza na pútnicke miesto v Šaštíne 15. septembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke veriaci čakajú na príchod pápeža Františka na pútnickom mieste v Šaštíne 15. septembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke rozlúčka s pápežom Františkom na bratislavskom letisku 15. septembra 2021, kde sa s ním rozlúčila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Svätý otec ukončil oficiálnu návštevu Slovenska. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke rozlúčka s pápežom Františkom pred odletom do Vatikánu na bratislavskom letisku 15. septembra 2021. Svätý otec ukončil oficiálnu návštevu Slovenska. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke pápež František a prezidentka SR Zuzana Čaputová na stretnutí s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru 13. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke ľudia čakajú na pápeža Františka pred jeho stretnutím s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach 14. septembra 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. septembra (TASR) - Pápež František pokračoval v stredu posledným dňom v apoštolskej návšteve Slovenska. Stretol sa s biskupmi a zúčastnil sa svätej omše v Šaštíne, kde odznela jeho homília. Svätý otec po štvordňovej návšteve Slovenska odletel popoludní do Ríma.Hlava katolíckej cirkvi počas homílie v Šaštíne vyhlásila, že Panna Mária je pre slovenský národ vzorom viery, ktorá kráča po ceste a nie je statická. Poprosil Slovákov, aby zostali na ceste. Dnešné Slovensko zároveň podľa pápeža potrebuje prorokov, ktorí svojím životom ukážu krásu Evanjelia, nastoľujú dialóg.Vyzýva tiež k súcitnej viere, ktorá je solidárna s núdznymi. Veriaci sa majú otvárať súcitnej viere, ktorá vedie zdieľať život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Podľa pápeža tiež nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život.Pápež František sa v závere svätej omše rozlúčil so Slovenskom. Poďakoval sa biskupom, prezidentke Zuzane Čaputovej, civilným autoritám i všetkým, ktorí pripravovali jeho návštevu.povedal zhromaždeným. Po požehnaní veriacich položil k soche Sedembolestnej Panny Márie zlatú ružu ako dar.Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský sa na záver svätej omše v Šaštíne poďakoval pápežovi za jeho apoštolskú cestu. Vyjadril mu vďaku, že slávil najsvätejšiu Eucharistiu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Poukázal na to, že v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery a teraz bude už len na nás, ho udržať.Zvolenský mu poďakoval za to, že Slovákom znova pripomenul, že sa máme venovať chudobným a nesmieme si prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc. Zároveň poprosil pápeža, aby, keď sa vráti do Ríma, spomínal na Slovensko a myslel na Slovákov vo svojich modlitbách.Na svätú omšu s pápežom Františkom prišlo do Šaštína viac ako 50.000 ľudí. V areáli ho vítali ľudia potleskom a mávaním najmä vatikánskych či slovenských vlajok. Sektory, kde sa svätá omša uskutočnila, otvorili svoje brány v utorok (14. 9.) o 22.00 h. Polícia potvrdila, že noc bola pokojná.Svätý Otec prešiel pred začiatkom svätej omše vo svojom papamobile pomedzi sektory na otvorenom priestranstve pri národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Ešte pred tým pozdravil ľudí v uliciach Šaštína a venoval osobitný priestor aj spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska na posvätnej pôde pútnickej svätyne.Pápež František sa zaradil medzi najvýznamnejšie návštevy Šaštína. V roku 1987 navštívila Šaštín dnes už svätá Matka Tereza. Svätý Ján Pavol II. sa modlil v miestnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie počas svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska (1995).Pri svätej omši v Šaštíne koncelebroval aj emeritný biskup Róbert Bezák, ktorého v roku 2012 odvolali z úradu trnavského arcibiskupa. Podľa slovenských biskupov bola jeho prítomnosť v poriadku, pripomenuli, že je stále jedným z biskupov. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober povedal, že ak by ho Svätý Otec rehabilitoval, rešpektoval by to.Po omši sa pápež presunul zo Šaštína na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa uskutočnil rozlúčkový ceremoniál aj za účasti troch najvyšších ústavných činiteľov na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Následne odletel do Ríma.Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský po odlete zhodnotil, že najdôležitejším odkazom návštevy pápeža je ľudskosť.Pápež František priletel na štvordňovú pastoračnú návštevu Slovenskej republiky v nedeľu (12.9.) popoludní. Na bratislavskom letisku ho privítali traja najvyšší ústavní činitelia na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, slovenskí biskupi a ďalšie osobnosti. Absolvoval bohatý program. Svoj prvý príhovor predniesol na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.V pondelok sa stretol s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci, kde spolu hovorili medzi štyrmi očami. Obaja sa zároveň prihovorili asi 500 hosťom zo všetkých sfér politického a spoločenského života.Pápež František vo svojom príhovore vyhlásil, že dejiny Slovenska pozývajú k tomu, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy. Slovákov vyzval, nech z ich sŕdc nevymizne povolanie k bratstvu. Pandémiu nového koronavírusu označil za. Ľudia by podľa neho mali túto krízu prijať ako. Vyzdvihol význam spravodlivosti, starostlivosti o najslabších a varoval pred konzumom, materializmom a ideologickou kolonizáciou.Následne sa stretol s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Vo svojom príhovore zdôraznil, že cirkev má byť znakom slobody a prijatia. Rovnako má byť pokorná.Pápež išiel aj na súkromnú návštevu centra "Betlehem" v Bratislave, stretol sa so židovskou komunitou a vyjadril pietu nad obeťami holokaustu, hovoril aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom a premiérom Eduardom Hegerom. Mimo oficiálneho programu prijal aj emeritného trnavského biskupa Róberta Bezáka s rodinou.Utorok strávila hlava katolíckej cirkvi na východe. V liturgickom priestore pred mestskou športovou halou v Prešove odslúžil svätú liturgiu. Následne navštívil košické sídlisko Luník IX a prihovoril sa rómskej komunite. V príhovore zdôraznil, že súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Na košickom štadióne Lokomotíva ho privítalo viac ako 20.000 prevažne mladých ľudí, nechýbali však ani staršie generácie.Pápežovu návštevu sprevádzali rozsiahle dopravné obmedzenia, na pokojný priebeh dohliadala polícia. V pohotovosti boli aj zdravotníci, riešili napríklad kolapsy a dehydratáciu.Návšteva, ktorej mottom bolo “ S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom”, bola prvou cestou pápeža Františka na Slovensko.