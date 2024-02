Švec podal žalobu na NSS pre svoju kandidatúru na prezidenta

Bratislava 12. februára (TASR) - Róbert Švec podal v pondelok na Najvyšší správny súd (NSS) SR žalobu na vydanie rozhodnutia o prijatie svojho návrhu na kandidáta za prezidenta SR. TASR o tom informovalo Slovenské hnutie obrody, ktorého je Švec predsedom.



Švec žaluje predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD). "Som presvedčený o tom, že Pellegrini porušil príslušný zákon a aj Ústavu SR vzhľadom na to, že rozhodnutie o odmietnutí mojej prezidentskej kandidatúry podpísal podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). Právomoc predsedu NR SR podpisovať príslušné rozhodnutie nemôže byť prenesená na podpredsedu parlamentu," tvrdí.



Poukázal tiež na to, že splnil zákonom stanovenú podmienku a odovzdal vyše 15.000 podpisov občanov, ktorí súhlasili s jeho kandidatúrou.



Kancelária NR SR uviedla, že Švec nesplnil potrebné podmienky, a preto neprijala jeho kandidatúru na prezidenta. Komisia po preskúmaní zistila, že doručený návrh nesplnil zákonom stanovené náležitosti. Švec svoj návrh doručil 30. januára vo forme petície, ktorá podľa zákonných ustanovení musí obsahovať podpisy od aspoň 15.000 občanov s právom voliť do NR SR.