Svedkovia dostanú po novom pri viacerých trestných činoch ochranu

Bratislava 2. apríla (TASR) - Legislatíva ochrany svedka sa má zefektívniť a skvalitniť. Rozšíri sa tiež okruh trestných činov, pri ktorých možno svedka zaradiť do programu ochrany. Vyplýva to zo zákona o ochrane svedka, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Cieľom návrhu nového zákona je prispôsobiť poskytovanie ochrany a pomoci súčasným podmienkam, skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny, ako aj schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci," vysvetlil rezort vnútra, ktorý návrh predložil.



Do programu ochrany sa zaradia svedkovia v ohrození života alebo zdravia, ktorí sú v trestnom konaní o obzvlášť závažnom zločine, zločine spáchanom organizovanou, zločineckou, teroristickou alebo extrémistickou skupinou, o trestnom čine spáchanom z osobitného motívu alebo o trestnom čine terorizmu.



Nová legislatíva ustanovuje aj povinnosti chráneného svedka, ktoré je povinný dodržiavať. "Ich porušením by mohol ohroziť nielen svoj život, ale i tých, ktorí ho chránia," ozrejmil rezort. Súčasťou zákona je aj úprava vykonávania programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.



Zavádza sa tiež nová úprava pri ukončení funkcie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Vo funkcii bude končiť po uplynutí funkčného obdobia a až po tom, čo parlament zvolí nového riaditeľa. Zmena má priniesť zachovanie funkčnosti NBÚ.



Nový zákon má byť účinný od 1. mája.