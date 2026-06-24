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Svedok P. Tóth vypovedá v kauze Kuciak tretí deň v rade
Stredajšie hlavné pojednávanie pokračuje otázkami splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu a následne otázkami senátu.
Autor TASR
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Pezinok 24. júna (TASR) - Svedok Peter Tóth vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov tretí deň v rade. V pojednávacej miestnosti Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku sa aj v stredu nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marian K.
Počas pondelka (22. 6.) a utorka (23. 6.) absolvoval Tóth spontánnu výpoveď, odpovedal na otázky prokurátorov, obhajoby, obžalovaného Mariana K. a splnomocnencov poškodených. Prehrávala sa aj telefonická komunikácia Tótha s obžalovaným.
Stredajšie hlavné pojednávanie pokračuje otázkami splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu a následne otázkami senátu. Okrem konfrontácie svedka s dôkazmi je naplánované aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho výsluchu.
Tóth absolvoval v pondelok približne osemhodinový výsluch, v utorok vypovedal ešte o niečo dlhšie. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Počas pondelka (22. 6.) a utorka (23. 6.) absolvoval Tóth spontánnu výpoveď, odpovedal na otázky prokurátorov, obhajoby, obžalovaného Mariana K. a splnomocnencov poškodených. Prehrávala sa aj telefonická komunikácia Tótha s obžalovaným.
Stredajšie hlavné pojednávanie pokračuje otázkami splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu a následne otázkami senátu. Okrem konfrontácie svedka s dôkazmi je naplánované aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho výsluchu.
Tóth absolvoval v pondelok približne osemhodinový výsluch, v utorok vypovedal ešte o niečo dlhšie. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.