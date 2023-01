Svedok vypovedá o korupcii v kauze Syseľ, obžalobe čelí i exposlanec

Pezinok 30. januára (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje v pondelok proces v korupčnej kauze známej pod názvom Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch. Vypovedá svedok Anton Prokopius, ktorý mal žiadať cez obžalovaného exposlanca parlamentu Alexeja I. o pomoc v súvislosti s vylúčením nehnuteľnosti z konkurzu.



Obžaloba sa skladá z troch skutkov. Exposlanec Alexej I. mal na základe Prokopiusovej žiadosti požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 obžalovaného exsudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou Miroslava N., aby vybavil vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu vedenému proti Tomášovi S.



"Povedal mi, že na účet treba poslať 15.000 eur a vyrieši sa to," priblížil svedok s tým, že neskôr od neho Alexej I. žiadal ďalších 5000 eur, ktoré už odmietol odovzdať. "Suma bola zaplatená za skoré vyradenie môjho majetku z konkurzu, ktorý bol neoprávnene zablokovaný," zdôraznil Prokopius. V prípade ho tiež obvinili, jeho vec bola vylúčená na samostatné konanie.



Peniaze mali byť podľa obžaloby poslané na účet, ktorým disponoval obžalovaný podnikateľ Marián S. O prípade sa mal Prokopius s obžalovaným neskôr rozprávať v kaviarni. "Mal som na sebe aj záznamové zariadenie. Všetko je na kamere," povedal svedok. Marián S. čelí tiež podozreniam, že mal prevziať od Mareka T. 25.000 a od Erika B. 12.000 eur za zabezpečenie miernejších trestov.



"Svedok nehovorí pravdu, klame," reagoval Marián S. Prokopius podľa neho klamal aj v prípravnom konaní a tiež aj ako agent. "Nie je pravda, že by so mnou alebo s Miroslavom N. niečo riešil," dodal. Obžalovaný Miroslav N. povedal, že pre svedka Prokopiusa nič nevybavoval.



V utorok (31. 1.) majú byť vypočutí dvaja svedkovia v súvislosti so skutkami, pre ktoré čelí obžalobe Marián S.



Mariána S. vlani vo februári odsúdil ŠTS aj v inej kauze. Dostal podmienečný trojročný trest odňatia slobody so štvorročným odkladom. Samosudkyňa ho uznala za vinného zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokusom prečinu subvenčného podvodu. Toto rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.