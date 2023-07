Svedok z korupčnej kauzy Jána S. stále nepozná trest

Banská Bystrica 31. júla (TASR) – Obvinený Vladimír M., ktorý sa mal dopustiť prečinu podplácania a v tejto súvislosti vypovedal ako svedok v korupčnom procese s exšéfom SNS a bývalým primátorom Žiliny Jánom S., stále nepozná svoj trest. Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v pondelok na verejnom zasadnutí prerušil konanie o dohode o vine a treste medzi ním a Úradom špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



Ako samosudca reagoval, výhrady má predovšetkým k dohodnutému trestu, ktorý je podľa neho neprimerane nízky. Prokurátor ÚŠP navrhol pre Vladimíra M. trest odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka. Keďže obe strany prejavili záujem dohodnúť sa, ŠTS zasadnutie prerušil, kým sa dohoda neupraví v zmysle výhrad, a teda prísnejšieho trestu.



Podnikateľ Vladimír M. v roku 2010 zavinil dopravnú nehodu, pri ktorej zahynula jedna osoba a ďalší účastníci sa zranili. Prvostupňový Okresný súd v Liptovskom Mikuláši ho odsúdil na nepodmienečný trest. Zmiernenie trestu na žilinskom odvolacom súde mal pre neho za úplatok vybavovať Ján S. u vtedajšieho sudcu, právoplatne odsúdeného Pavla Polku. Vladimír M. napokon obišiel s podmienkou.



Prokurátor ÚŠP obžaloval Jána S. z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci. Podľa obžaloby prijal v dvoch skutkoch úplatky pre žilinského exsudcu Polku. Vychádzajúc z výpovede Vladimíra M. malo ísť o úplatky vo výške 5000 a 10.000 eur. Ján S. tvrdil, že je nevinný. ŠTS ho v júni neprávoplatne odsúdil na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní štyroch rokov. Ako vtedy samosudca zdôvodnil, korupčnú trestnú činnosť tak, ako uvádzala obžaloba, sa nepodarilo preukázať. Chýbali jednoznačné dôkazy. Preukázalo sa však zasahovanie do nezávislosti súdu a jeho ovplyvňovanie.



Polku v roku 2021 odsúdil ŠTS za pokračovací zločin prijímania úplatku. Na základe dohody o vine a treste dostal trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou piatich rokov a finančný trest 150.000 eur. Ako však v júni pre médiá uviedol, dohodu údajne uzavrel pod nátlakom a chystá právne kroky, aby došlo k obnove konania.