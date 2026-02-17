< sekcia Slovensko
Švédski a britskí diplomati navštívili firmy zapojené do výroby CV90
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Švédska veľvyslankyňa Annika Ben David a britský veľvyslanec Bilal Zahid navštívili slovenské firmy zapojené do dodávateľského reťazca výroby pásového obrnené vozidlá CV90 MkIV. Spoločne so slovenskými partnermi tanky pre Ozbrojené sily SR vyrába britsko-švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds. TASR o tom v utorok informoval mediálny manažér Tomáš Gelinger.
„CV90 je symbolom švédskeho prístupu k obranným technológiám - dôraz na kvalitu, inovácie a dlhodobé partnerstvá. Zapojenie slovenských spoločností do tohto programu potvrdzuje, že ide o spoluprácu založenú na dôvere, odbornosti a spoločných hodnotách,“ myslí si veľvyslankyňa David. Ako Zahid doplnil, program CV90 ukazuje, ako môže strategická spolupráca medzi spojencami priniesť konkrétne výsledky. „Je pôsobivé vidieť slovenské firmy, ktoré sa dokážu presadiť aj v technologicky náročnom medzinárodnom prostredí,“ vyhlásil.
BAE Systems Hägglunds podľa Gelingera zároveň potvrdila svoj záväzok pracovať so slovenským priemyslom. Na výrobe tankov sa krajina podieľa 40 percentami. Dodávateľský reťazec aktuálne pozostáva z viac ako 20 slovenských firiem, ku ktorým sa pridávajú ďalšie. Podľa zahraničnej spoločnosti spoluprácu ocenili aj slovenskí výrobcovia.
Slovensko uzavrelo so Švédskom medzivládnu dohodu na nákup 152 pásových obrnených vozidiel v roku 2022 v celkovej hodnote vyše 1,688 miliardy eur. Neskôr sa s Českou republikou rezort obrany dohodol na spoločnom postupe, ktorý mal umožniť aj zníženie ceny. Česká vláda schválila nákup 246 švédskych bojových vozidiel CV90 v roku 2023.
BAE Systems Hägglunds spustila v januári vo Švédsku fázu testovania bojových vozidiel pechoty CV90 MkIV pre slovenskú armádu. Cieľom je overenie ich kvality, výkonu a spoľahlivosti v súlade s požiadavkami slovenského zákazníka.
