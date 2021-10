Svet zdravia chce od nezaočkovaných v ambulanciách testy

Bratislava 1. októbra (TASR) – Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare vyžaduje od nezaočkovaných dospelých pacientov pri ambulantnom vyšetrení antigénový test nie starší ako 24 hodín, alebo PCR test s platnosťou 72 hodín. Pre TASR to uviedla jej PR špecialistka Bianka Krejčíová.



Doplnila, že rovnaké podmienky platia aj pre sprevádzajúce osoby. „V sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, samozrejme, rešpektujeme usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a postupujeme podľa nich," reagovala Krejčíová.



Vstup do nemocníc či ambulancií môže byť podmienený testovaním na prítomnosť nového koronavírusu v prípade, že lekár nerozhodne inak. Opatrenie by sa nemalo týkať plne zaočkovaných osôb. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách.



Cieľom usmernenia účinného od 8. septembra je nastavenie spôsobu testovania pacientov u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Rezort zdravotníctva tento krok zdôvodnil napríklad tým, že zdravotnícke zariadenia sú jedným z miest, v ktorých môže dochádzať k prenosu infekcie od pacienta na iného pacienta a tiež od pacienta na zdravotnícky personál alebo opačne.