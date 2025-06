Svetluna a James spájajú sily na zefektívnenie pomoci horolezcom

Vysoké Tatry 10. júna (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetluna a Slovenský horolezecký spolok (SHS) JAMES spájajú sily v záujme zvyšovania bezpečnosti v oblasti horolezectva od Tatier až do Himalájí. V tejto súvislosti podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívnejšiu pomoc v prípade nepredvídateľných situácií. Zakladateľka OZ Petra Podhorcová upozornila, že v súvislosti so zvýšeným záujmom o outdoorové aktivity chcú verejnosť vzdelávať, ako minimalizovať riziká.



Spoločným cieľom oboch organizácií je pripraviť komplexnú metodiku, ktorá zahŕňa štandardy bezpečného plánovania a prípravy, krízové scenáre a efektívne mechanizmy repatriácie a pomoci. Tie majú slúžiť všetkým, ktorí vstupujú do horského prostredia. Metodický materiál vytvorí pracovná skupina v rámci SHS, pričom so Svetlunou bude spolupracovať v oblasti repatriácií. Organizácie deklarujú aj úzku spoluprácu pri poskytovaní pomoci zasiahnutým rodinám.



„Každý výstup je začiatkom príbehu. My chceme, aby každý z nich mal svoj šťastný koniec. Práve z tohto dôvodu chceme verejnosť edukovať o tom, ako minimalizovať možné riziká. Zároveň spájame sily s odborníkmi, ktorí stoja pri ľuďoch v najťažších chvíľach. Našou úlohou je zabezpečiť, aby pomoc pre tých, ktorí ju môžu potrebovať, bola dostupná a efektívna,“ vysvetľuje Podhorcová.



Odkaz spolupráce je venovaný pamiatke Ondreja Húserku, talentovaného slovenského alpinistu, ktorý vlani tragicky zahynul v Himalájach. Prax potvrdzuje, že v nečakaných a krízových situáciách v horskom teréne môže znalosť bezpečnostných protokolov a rýchla reakcia odlíšiť zvládnutú komplikáciu od tragédie. „Repatriácia zo zahraničia, najmä z odľahlých a extrémnych oblastí, prináša mnoho prekážok - neprístupný terén, jazykovú bariéru, zložitú administratívu a logistiku či obrovskú finančnú a psychickú záťaž pre rodiny. Práve preto sú súčasťou iniciatívy aj konkrétne návody,“ dopĺňa Eva Milovská, priateľka zosnulého Húserku a koordinátorka pracovnej skupiny SHS. Tá aktuálne analyzuje medzinárodnú prax, existujúce legislatívne rámce i fungovanie záchranných systémov.



Spolupráca má ambíciu prekročiť slovenské hranice a prepojiť európske a medzinárodné horolezecké spolky, harmonizovať postupy či vytvoriť sieť partnerov schopných rýchlo a koordinovane reagovať v krízových situáciách. „Cítime zodpovednosť, aby sme nielen inšpirovali, ale aj chránili tých, ktorí vstupujú do hôr, či už vo Vysokých Tatrách, Alpách alebo Himalájach. Táto iniciatíva je pre nás cestou k prehľadnejším systémom bezpečnosti, lepšej koordinácii a medzinárodnej solidarite,“ uzatvára predseda JAMES Anton Pacek.