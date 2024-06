Svetové médiá píšu o inaugurácii Pellegriniho

Prečítajte si aj: Portál TERAZ.sk



Washington/Paríž/Berlín 15. júna (TASR) - Svetové médiá informujú o inaugurácii Petra Pellegriniho, ktorý v sobotu zložil sľub a stal sa tak v poradí šiestym prezidentom Slovenskej republiky. Nemecká agentúra DPA opisuje nového prezidenta ako blízkeho spojenca populistického premiéra Roberta Fica. Francúzska AFP o Pellegrinim píše ako spojencovi vlády priateľskej voči Rusku, ktorý sa zaviazal zjednotiť rozdelené Slovensko, informuje TASR.Americký denník The Washington Post si všíma, že Pellegrini zložil sľub počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa konal za zvýšených bezpečnostných opatrení po atentáte na premiéra Fica. Pellegriniho víťazstvo vo voľbách podľa denníka upevnilo Ficovu moc tým, že on a jeho spojenci získali kontrolu nad hlavnými strategickými postmi.Agentúra AP informuje, že 48-ročný Pellegrini, ktorý je zástancom silnej úlohy štátu, nastúpil po Zuzane Čaputovej, prvej žene na čele krajiny a podporovateľke susednej Ukrajiny a jej boji proti Rusku. V aprílových voľbách porazil prozápadného kariérneho diplomata Ivana Korčoka. AP tiež pripomína, že Pellegrini, ktorý sa po októbrových parlamentných voľbách stal predsedom parlamentu, nikdy nespochybňoval politiku Fica, ktorého vláda hneď po voľbách zastavila dodávky zbraní na Ukrajinu.DPA spomína Pellegriniho prezidentskú kampaň, v ktorej podľa agentúry výrazne figurovala téma vojny na Ukrajine. Agentúra uvádza, že Pellegrini spomenul Ukrajinu aj vo svojom prejave po zložení sľubu. Zdôraznil, že mnohí ľudia na Slovensku sú znepokojení vojnou v susednej krajine, a dodal, že Ukrajine musíme pomôcť a dosiahnuť spravodlivý mier.Nemecká agentúra ďalej píše, že po zložení prezidentskej prísahy má ľavicový nacionalistický tábor v rukách dve najdôležitejšie politické funkcie v krajine. Pripomína tiež obavy opozície z toho, že koalícia teraz presadí kontroverzné plány, ako je zrušenie verejnoprávneho rozhlasu a televízie RTVS.AFP uvádza, že prezident podporovaný populistickým premiérom sa zaviazal zjednotiť rozdelené Slovensko. Krajina jepovedal Pellegrini pre AFP a dodal, že patríPeter Pellegrini zložil v sobotu napoludnie do rúk predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujal sa funkcie prezidenta SR. Bývalý predseda vlády SR a Národnej rady SR zvíťazil 6. apríla 2024 v druhom kole prezidentských volieb, v ktorom získal 53,12 percenta hlasov.