Svetové médiá zaujala Františkova návšteva sídliska Luník IX

Na archívnej snímke požehnanie od Svätého Otca Františka na sídlisku Luník IX v Košiciach 14. septembra 2021. Foto: TASR - František Iván

Svet 15. septembra (TASR) - Pápežova utorková návšteva košického sídliska Luník IX vyvolala mimoriadny ohlas v zahraničných médiách. Pontifik počas nej odsúdil predsudky a diskrimináciu Rómov. Agentúra Reuters napísala, že František počas návštevy jednej z najchudobnejších komunít na Slovensku povedal, že je nesprávne hádzať do jedného vreca celé etnické skupiny.citovala pontifika agentúra Reuters.Americká tlačová agentúra AP napísala, že František v utorok vyzval slovenských Rómov, aby sa lepšie integrovali do spoločnosti. AP zároveň pripomenula, že pápež sa stretol soAP zároveň skonštatovala, že. Napriek tejtovšak bola návšteva sídliska vrcholom Františkovej návštevy Slovenska, píše AP.Francúzska agentúra AFP vyzdvihla ako pápež kritizoval fakt, že Rómovia sú často terčom predsudkov azo strany širokej verejnosti.citovala pápeža AFP. Jej reportér na mieste oslovil aj viacero miestnych obyvateľov.povedal AFP 32-ročný Igor Šivák. Francúzska agentúra si zároveň všimla, že pár týždňov pred pápežovou návštevou miestne úrady narýchlo opravovali cesty a čistili okolie.Nemecká agentúra DPA napísala, že František kritizoval sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku.povedal pápež podľa DPA. O Luníku IX napísala, že ide o sídlisko známe katastrofálnymi bytovými podmienkami.Portál britskej televízie BBC napísal, že pápež sa v Košiciach ospravedlnil za diskrimináciu Rómov zo strany katolíckej cirkvi. Požiadal ich o odpustenienapísal portál, ktorý pripomenul, že Rómovia po stáročia čelili v Európe perzekúciám.Spravodajská televízia Euronews citovala Františka, ktorý uviedol, že slovenskí Rómovia boli často obeťamia dokonca aj nepochopenia zo strany katolíckej cirkvi.Televízia poukázala na pretrvávajúcu diskrimináciu i rasizmus, ktorým čelia Rómovia na Slovensku, ako aj inde v strednej a vo východnej Európe. Podľa televízie je nedôvera obojstranná, pričom niektorí Slováci vinia Rómov z páchania zločinu a Rómovia zase nedôverujú štátnym inštitúciám, ktoré ich často sklamali.Nemecká stanica Deutsche Welle (DW) informovala, že Rómovia na Slovensku už dlhodobo zažívajú sociálne vylúčenie, spravidla žijú v segregovaných osadách často bez elektriny, tečúcej vody či kúrenia.Český spravodajský portál Novinky.cz takisto pripomenul Františkove slová, že Rómovia boli často obeťami predsudkov, nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a gest.citujú pápeža Novinky.cz.Americký denník The New York Times (NYT) zase napísal, že pápež František striktne odmietol používanie kríža ako nástroja politického boja. Tým zjavne poukázal na nacionalistické skupiny v Európe i mimo nej, ktoré používali kresťanské symboly na osobný prospech, uvádzajú noviny.uviedol pápež podľa NYT.