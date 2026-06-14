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Svetový deň darcov krvi pripomína ich dôležitosť pri záchrane životov
Oslavy Svetového dňa darcov krvi na Slovensku sa začali v piatok 12. júna v priestoroch Prezidentského paláca, kde sa uskutočnil šiesty ročník Prezidentskej kvapky krvi.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Počas Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na nedeľu, krajiny po celom svete vzdávajú vďaku dobrovoľným a bezodplatným darcom krvi, ktorí svojou darovanou krvou zachraňujú tisícky ľudských životov. Národná transfúzna služba (NTS) SR pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi otvára v nedeľu od 8.00 do 12.00 h svoje odberné centrá pre verejnosť. TASR o tom informovala riaditeľka marketingu a komunikácie NTS Martina Frigová.
Počas tohto dňa sa poukazuje aj na potrebu zvyšovania povedomia o pretrvávajúcej potrebe a dôležitosti darovania krvi s cieľom zaistiť bezpečné, dostupné a dostatočné zásoby transfúznych prípravkov. Slogan Svetového dňa darcov krvi pre tento rok je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy.“ Tohtoročná kampaň stavia na hodnotách solidarity a kolektívnej zodpovednosti.
Na Slovensku je každé dve minúty potreba podania transfúzneho prípravku. Jeden darca krvi môže zachrániť až tri ľudské životy. Kampaň upozorňuje taktiež na potrebu darovania krvnej plazmy.
Oslavy Svetového dňa darcov krvi na Slovensku sa začali v piatok 12. júna v priestoroch Prezidentského paláca, kde sa uskutočnil šiesty ročník Prezidentskej kvapky krvi. Počas nedeľného Dňa otvorených dverí NTS pripravili pre verejnosť možnosť darovania krvi a krvnej plazmy, pozrieť si môže aj zákulisie odberov a porozprávať sa s odborníkmi. „Každý dostane ako poďakovanie za život zachraňujúci skutok limitované tričko #somhrdina,“ uviedla Frigová.
„Darovanie krvi má obrovský význam. Jeden odber môže zachrániť až tri ľudské životy. Ochota darovať krv predstavuje nenahraditeľnú súčasť zdravotníctva a zároveň ide o jeden z najkrajších prejavov ľudskej solidarity. Krv nemožno umelo vyrobiť a pre mnohých pacientov je pri úrazoch, operáciách či liečbe závažných ochorení nenahraditeľná,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Ako doplnil, každý darca svojím rozhodnutím pomáha vytvárať zásoby, ktoré môžu v rozhodujúcej chvíli zachrániť život.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach v nedeľu o 18.00 h konať ďakovná svätá omša za darcov krvi. Odberné centrá NTS SR sa nachádzajú v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Trenčíne, Košiciach, Poprade a Prešove.
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi v roku 2004. Dátum je venovaný narodeninám Karla Landsteinera, ktorý objavil systém krvných skupín. Každý rok sa do kampane zapájajú krajiny z celého sveta s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe bezpečných transfúznych prípravkov.
Počas tohto dňa sa poukazuje aj na potrebu zvyšovania povedomia o pretrvávajúcej potrebe a dôležitosti darovania krvi s cieľom zaistiť bezpečné, dostupné a dostatočné zásoby transfúznych prípravkov. Slogan Svetového dňa darcov krvi pre tento rok je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy.“ Tohtoročná kampaň stavia na hodnotách solidarity a kolektívnej zodpovednosti.
Na Slovensku je každé dve minúty potreba podania transfúzneho prípravku. Jeden darca krvi môže zachrániť až tri ľudské životy. Kampaň upozorňuje taktiež na potrebu darovania krvnej plazmy.
Oslavy Svetového dňa darcov krvi na Slovensku sa začali v piatok 12. júna v priestoroch Prezidentského paláca, kde sa uskutočnil šiesty ročník Prezidentskej kvapky krvi. Počas nedeľného Dňa otvorených dverí NTS pripravili pre verejnosť možnosť darovania krvi a krvnej plazmy, pozrieť si môže aj zákulisie odberov a porozprávať sa s odborníkmi. „Každý dostane ako poďakovanie za život zachraňujúci skutok limitované tričko #somhrdina,“ uviedla Frigová.
„Darovanie krvi má obrovský význam. Jeden odber môže zachrániť až tri ľudské životy. Ochota darovať krv predstavuje nenahraditeľnú súčasť zdravotníctva a zároveň ide o jeden z najkrajších prejavov ľudskej solidarity. Krv nemožno umelo vyrobiť a pre mnohých pacientov je pri úrazoch, operáciách či liečbe závažných ochorení nenahraditeľná,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Ako doplnil, každý darca svojím rozhodnutím pomáha vytvárať zásoby, ktoré môžu v rozhodujúcej chvíli zachrániť život.
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach v nedeľu o 18.00 h konať ďakovná svätá omša za darcov krvi. Odberné centrá NTS SR sa nachádzajú v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Trenčíne, Košiciach, Poprade a Prešove.
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi v roku 2004. Dátum je venovaný narodeninám Karla Landsteinera, ktorý objavil systém krvných skupín. Každý rok sa do kampane zapájajú krajiny z celého sveta s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe bezpečných transfúznych prípravkov.