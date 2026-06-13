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Svetový deň darcov krvi symbolizuje kvapku ľudskosti
Svetový deň darcov krvi bol oficiálne vyhlásený na 58. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2004.
Autor TASR
Ženeva/New York/Bratislava 13. júna (TASR) – Svetový deň darcov krvi je príležitosťou poďakovať miliónom dobrovoľných, neplatených darcov za ich neoceniteľný prínos k záchrane ľudských životov. Tento deň, ktorý si svet pripomína každoročne 14. júna, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2004.
Tohtoročná kampaň sa nesie pod heslom „One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.“ (Kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachráň životy.). Téma zdôrazňuje, že každé darovanie krvi je aj silným prejavom solidarity, súcitu a kolektívnej zodpovednosti.
Dátum 14. júna nie je náhodný. Viaže sa k narodeniu Karla Landsteinera (1868-1943), rakúskeho biológa a lekára, ktorý v roku 1900 objavil hlavné krvné skupiny A, B a 0. Tento prelomový objav položil základy modernej transfúziológie. Predtým boli transfúzie často smrteľné pre nekompatibilitu krvných skupín. Za svoj objav získal Landsteiner v roku 1930 Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu.
Odvtedy sa transfúziológia neustále vyvíjala. Zlepšili sa metódy odberu, skladovania a spracovania krvi, vďaka čomu je dnes možné krv rozdeľovať na jednotlivé zložky – červené krvinky, plazmu a krvné doštičky – a podávať ich pacientom podľa ich špecifických potrieb.
Svetový deň darcov krvi bol oficiálne vyhlásený na 58. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2004. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť globálne povedomie o potrebe bezpečnej krvi a oceniť neoceniteľný prínos dobrovoľných darcov.
Krv a krvné produkty zostávajú nenahraditeľné. Sú nevyhnutné pri mnohých medicínskych zákrokoch a stavoch, pričom ich nedostatok môže mať fatálne následky. Krv má obmedzenú životnosť – červené krvinky vydržia 35 až 42 dní, krvné doštičky len päť až sedem dní. Preto je nevyhnutné, aby prichádzali stále noví darcovia.
Medzi najčastejších príjemcov patria ženy pri pôrode, pre ktoré sú transfúzie kľúčové najmä pri komplikáciách ako popôrodné krvácanie. V rozvojových krajinách je prístup k bezpečnej krvi často obmedzený, čo zvyšuje riziko pre matky aj novorodencov.
Ďalšiu veľkú skupinu tvoria deti s ťažkou anémiou spôsobenou maláriou, podvýživou alebo inými ochoreniami, ako aj deti podstupujúce onkologickú liečbu. Pre pacientov s talasémiou alebo kosáčikovitou anémiou sú pravidelné transfúzie nevyhnutné pre prežitie.
Krv je rovnako dôležitá pri chemoterapii a rádioterapii. Onkologickí pacienti často potrebujú transfúzie krvných doštičiek a červených krviniek na zvládnutie vedľajších účinkov liečby. Dôležitú úlohu zohráva darovaná krv aj pri úrazoch a nehodách. Pri rozsiahlych stratách krvi, napríklad pri dopravných nehodách alebo prírodných katastrofách, sú transfúzie kľúčové pre stabilizáciu pacienta a prevenciu šoku.
Globálne štatistiky WHO z mája 2025 ukazujú, že miera darcovstva krvi sa výrazne líši podľa ekonomickej úrovne krajiny. Zatiaľ čo v krajinách s vysokými príjmami predstavuje 31,5 darcovstiev na 1000 obyvateľov, v krajinách s vyššími strednými príjmami je to len 16,4. Na pokrytie základných potrieb je potrebné minimálne 10 darcovstiev na 1000 obyvateľov.
Dobrovoľné, neplatené darcovstvo je považované za najbezpečnejší zdroj krvi. Darcovia bez finančnej motivácie sú spravidla zdravší a úprimnejšie odpovedajú na zdravotné otázky, čím sa znižuje riziko prenosu infekcií.
Svetový deň darcov krvi na Slovensku aktívne pripomínajú Národná transfúzna služba SR a Slovenský Červený kríž. NTS organizuje špeciálne mobilné odbery a podujatia, napríklad už 19. ročník akcie „Kvapka krvi pre detskú onkológiu“ v Košiciach. Pravidelne informuje verejnosť o aktuálnych zásobách krvi v jednotlivých regiónoch a vyzýva darcov všetkých krvných skupín, aby prišli darovať krv a plazmu.
Slovenský Červený kríž oceňuje dlhoročných darcov Plaketami profesora MUDr. Jana Janského (bronzová, strieborná, zlatá, diamantová) a Medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za 80 a 100 odberov. Tieto ocenenia sú prejavom vďaky za ich nezištnú pomoc a zároveň motiváciou pre ďalších darcov. Červený kríž zároveň organizuje aj osvetové kampane a podujatia na podporu darcovstva krvi, často v spolupráci s miestnymi organizáciami a školami.
Svetový deň darcov krvi je pripomienkou sily ľudskej solidarity. Každá kvapka krvi môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.
Tohtoročná kampaň sa nesie pod heslom „One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.“ (Kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachráň životy.). Téma zdôrazňuje, že každé darovanie krvi je aj silným prejavom solidarity, súcitu a kolektívnej zodpovednosti.
Dátum 14. júna nie je náhodný. Viaže sa k narodeniu Karla Landsteinera (1868-1943), rakúskeho biológa a lekára, ktorý v roku 1900 objavil hlavné krvné skupiny A, B a 0. Tento prelomový objav položil základy modernej transfúziológie. Predtým boli transfúzie často smrteľné pre nekompatibilitu krvných skupín. Za svoj objav získal Landsteiner v roku 1930 Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu.
Odvtedy sa transfúziológia neustále vyvíjala. Zlepšili sa metódy odberu, skladovania a spracovania krvi, vďaka čomu je dnes možné krv rozdeľovať na jednotlivé zložky – červené krvinky, plazmu a krvné doštičky – a podávať ich pacientom podľa ich špecifických potrieb.
Svetový deň darcov krvi bol oficiálne vyhlásený na 58. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2004. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť globálne povedomie o potrebe bezpečnej krvi a oceniť neoceniteľný prínos dobrovoľných darcov.
Krv a krvné produkty zostávajú nenahraditeľné. Sú nevyhnutné pri mnohých medicínskych zákrokoch a stavoch, pričom ich nedostatok môže mať fatálne následky. Krv má obmedzenú životnosť – červené krvinky vydržia 35 až 42 dní, krvné doštičky len päť až sedem dní. Preto je nevyhnutné, aby prichádzali stále noví darcovia.
Medzi najčastejších príjemcov patria ženy pri pôrode, pre ktoré sú transfúzie kľúčové najmä pri komplikáciách ako popôrodné krvácanie. V rozvojových krajinách je prístup k bezpečnej krvi často obmedzený, čo zvyšuje riziko pre matky aj novorodencov.
Ďalšiu veľkú skupinu tvoria deti s ťažkou anémiou spôsobenou maláriou, podvýživou alebo inými ochoreniami, ako aj deti podstupujúce onkologickú liečbu. Pre pacientov s talasémiou alebo kosáčikovitou anémiou sú pravidelné transfúzie nevyhnutné pre prežitie.
Krv je rovnako dôležitá pri chemoterapii a rádioterapii. Onkologickí pacienti často potrebujú transfúzie krvných doštičiek a červených krviniek na zvládnutie vedľajších účinkov liečby. Dôležitú úlohu zohráva darovaná krv aj pri úrazoch a nehodách. Pri rozsiahlych stratách krvi, napríklad pri dopravných nehodách alebo prírodných katastrofách, sú transfúzie kľúčové pre stabilizáciu pacienta a prevenciu šoku.
Globálne štatistiky WHO z mája 2025 ukazujú, že miera darcovstva krvi sa výrazne líši podľa ekonomickej úrovne krajiny. Zatiaľ čo v krajinách s vysokými príjmami predstavuje 31,5 darcovstiev na 1000 obyvateľov, v krajinách s vyššími strednými príjmami je to len 16,4. Na pokrytie základných potrieb je potrebné minimálne 10 darcovstiev na 1000 obyvateľov.
Dobrovoľné, neplatené darcovstvo je považované za najbezpečnejší zdroj krvi. Darcovia bez finančnej motivácie sú spravidla zdravší a úprimnejšie odpovedajú na zdravotné otázky, čím sa znižuje riziko prenosu infekcií.
Svetový deň darcov krvi na Slovensku aktívne pripomínajú Národná transfúzna služba SR a Slovenský Červený kríž. NTS organizuje špeciálne mobilné odbery a podujatia, napríklad už 19. ročník akcie „Kvapka krvi pre detskú onkológiu“ v Košiciach. Pravidelne informuje verejnosť o aktuálnych zásobách krvi v jednotlivých regiónoch a vyzýva darcov všetkých krvných skupín, aby prišli darovať krv a plazmu.
Slovenský Červený kríž oceňuje dlhoročných darcov Plaketami profesora MUDr. Jana Janského (bronzová, strieborná, zlatá, diamantová) a Medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za 80 a 100 odberov. Tieto ocenenia sú prejavom vďaky za ich nezištnú pomoc a zároveň motiváciou pre ďalších darcov. Červený kríž zároveň organizuje aj osvetové kampane a podujatia na podporu darcovstva krvi, často v spolupráci s miestnymi organizáciami a školami.
Svetový deň darcov krvi je pripomienkou sily ľudskej solidarity. Každá kvapka krvi môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.