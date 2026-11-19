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Svetový deň detí 2026
Modré svetlá UNICEF rozsvietia Slovensko, hlas detí zaznie u prezidenta aj v diskusii o digitálnom svete.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) – Slovensko sa už po štvrtý raz pripája k celosvetovej iniciatíve Modré svetlá UNICEF. Na Svetový deň detí 20. novembra, keď Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa, sa na modro rozsvieti 31 slovenských dominánt v 17 mestách. V centre pozornosti sprievodných aktivít je otázka, ako sa deti cítia, keď zhasnú obrazovky a kto ich naozaj počúva. Tohtoročné oslavy sú výnimočné aj tým, že UNICEF si bude v decembri pripomínať 80 rokov od svojho vzniku.
Svetový deň detí pripadá na výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Valné zhromaždenie OSN ho prijalo 20. novembra 1989 a so 196 zmluvnými stranami je najratifikovanejšou zmluvou o ľudských právach na svete. UNICEF, ktorý vznikol v decembri 1946, tento rok oslavuje 80 rokov práce pre každé dieťa.
„Práva detí nemajú časovú ani geografickú hranicu. Musia byť uplatňované vždy a pre všetky deti - na Slovensku, v Gaze, či v Sudáne. 20. november nám pripomína, že ochrana detí je našou povinnosťou a nádejou pre budúcnosť sveta“ hovorí Jana Riečanská, riaditeľka UNICEF Slovensko.
Tohtoročné oslavy sa zameriavajú na deti v digitálnom svete. Hoci sú v neustálom spojení so svetom, hľadajú niekoho, kto ich naozaj počúva. Podľa celoslovenského prieskumu Úradu komisára pre deti z roku 2026 vníma 81 % mladých vo veku 16 - 17 rokov ako problém osamelosť a 89 % zlé vzťahy v spoločnosti, rodine a škole.
Celosvetová iniciatíva Modré svetlá UNICEF prináša každý rok 20. novembra silný odkaz solidarity pre všetky deti. Namodro sa v minulosti rozsvietili napríklad Opera v Sydney, Eiffelova veža, pyramídy v Gíze či Empire State Building. Modrá je farbou UNICEF a symbolom záväzku chrániť práva každého dieťaťa.
Tento rok sa namodro rozsvieti 31 slovenských dominánt v 17 mestách:
Banská Bystrica: Historická radnica; Bardejov: Bazilika svätého Egídia, Mestská radnica; Bardejovské Kúpele: Hotel Dukla; Bojnice: Bojnický zámok; Bratislava: Most SNP – UFO, Reduta Slovenskej filharmónie, Slovenské národné divadlo, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, Symbol Kontakty mieru, Prezidentský palác, Eurovea, Vetrolamy Tower 115, Kamzík by Towercom nasvietený Kvant Show Production; Kežmarok: Kežmarský hrad; Komárno: Monoštorský most, Pevnosť Komárno; Košice: Dóm sv. Alžbety, Národné divadlo Košice, Historická radnica; Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara; Považská Bystrica: Diaľničná estakáda; Prešov: Radnica, Most Vydumanec; Ružomberok: Liptovské múzeum; Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča (arkier Márie Séči); Stará Ľubovňa: Ľubovniansky hrad; Trenčín: Trenčiansky hrad; Trnava: Radnica; Žilina: Budatínsky hrad.
Modré svetlo je zároveň výzvou pomôcť deťom, ktorých práva nie sú ani dnes samozrejmosťou. Pripomína, že milióny detí čelia vojnám, chudobe a ich základné ľudské práva sú denne porušované. Podporiť ich môžete na www.unicef.sk/modresvetla
Ďakujeme, že pomáhate rozsvietiť nádej.
19. novembra 2026 sa 4 vybraní mladí ľudia stanú hlasom detí na Slovensku a navštívia prezidenta SR Petra Pellegriniho v Prezidentskom paláci. Medzi nimi budú Junior ambasádorka UNICEF, dve dobrovoľníčky zapojené do programu Youth Champions UNICEF vo veku 16 a 17 rokov, študent strednej školy a pedagóg. Prídu spolu so zástupcami Slovenskej nadácie pre UNICEF.
Prezidentovi odovzdajú aj stovky stužiek, ktoré reprezentujú hodnoty detí zo škôl zapojených do školských programov UNICEF. Návšteva nadväzuje na celosvetovú tradíciu Kids Takeover, keď deti na jeden deň symbolicky preberajú významné inštitúcie a dávajú najavo, že ich hlas patrí do verejnej debaty.
Vo štvrtok 19. novembra o 17:00 sa v Magenta Experience Center v bratislavskej Eurovei uskutoční panelová diskusia Stratení v sieti? Ako sociálne siete a AI vplývajú na svet a hodnoty detí a mladých ľudí.
V diskusii vystúpia Erika Szabóová, Advocacy Manager Slovenskej nadácie pre UNICEF, Ivonne Hančikovská, Junior ambasádorka UNICEF Slovensko, psychologička a psychoterapeutka Jarmila Šimek Tomková z organizácie ViaSua a Marián Hamada, koordinátor pre oblasť ochrany detí v digitálnom prostredí z Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.
Svetový deň detí pripadá na výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Valné zhromaždenie OSN ho prijalo 20. novembra 1989 a so 196 zmluvnými stranami je najratifikovanejšou zmluvou o ľudských právach na svete. UNICEF, ktorý vznikol v decembri 1946, tento rok oslavuje 80 rokov práce pre každé dieťa.
„Práva detí nemajú časovú ani geografickú hranicu. Musia byť uplatňované vždy a pre všetky deti - na Slovensku, v Gaze, či v Sudáne. 20. november nám pripomína, že ochrana detí je našou povinnosťou a nádejou pre budúcnosť sveta“ hovorí Jana Riečanská, riaditeľka UNICEF Slovensko.
Tohtoročné oslavy sa zameriavajú na deti v digitálnom svete. Hoci sú v neustálom spojení so svetom, hľadajú niekoho, kto ich naozaj počúva. Podľa celoslovenského prieskumu Úradu komisára pre deti z roku 2026 vníma 81 % mladých vo veku 16 - 17 rokov ako problém osamelosť a 89 % zlé vzťahy v spoločnosti, rodine a škole.
Modré svetlá UNICEF: Slovensko svieti pre deti
Celosvetová iniciatíva Modré svetlá UNICEF prináša každý rok 20. novembra silný odkaz solidarity pre všetky deti. Namodro sa v minulosti rozsvietili napríklad Opera v Sydney, Eiffelova veža, pyramídy v Gíze či Empire State Building. Modrá je farbou UNICEF a symbolom záväzku chrániť práva každého dieťaťa.
Tento rok sa namodro rozsvieti 31 slovenských dominánt v 17 mestách:
Banská Bystrica: Historická radnica; Bardejov: Bazilika svätého Egídia, Mestská radnica; Bardejovské Kúpele: Hotel Dukla; Bojnice: Bojnický zámok; Bratislava: Most SNP – UFO, Reduta Slovenskej filharmónie, Slovenské národné divadlo, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, Symbol Kontakty mieru, Prezidentský palác, Eurovea, Vetrolamy Tower 115, Kamzík by Towercom nasvietený Kvant Show Production; Kežmarok: Kežmarský hrad; Komárno: Monoštorský most, Pevnosť Komárno; Košice: Dóm sv. Alžbety, Národné divadlo Košice, Historická radnica; Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara; Považská Bystrica: Diaľničná estakáda; Prešov: Radnica, Most Vydumanec; Ružomberok: Liptovské múzeum; Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča (arkier Márie Séči); Stará Ľubovňa: Ľubovniansky hrad; Trenčín: Trenčiansky hrad; Trnava: Radnica; Žilina: Budatínsky hrad.
Modré svetlo je zároveň výzvou pomôcť deťom, ktorých práva nie sú ani dnes samozrejmosťou. Pripomína, že milióny detí čelia vojnám, chudobe a ich základné ľudské práva sú denne porušované. Podporiť ich môžete na www.unicef.sk/modresvetla
Ďakujeme, že pomáhate rozsvietiť nádej.
Deti v Prezidentskom paláci: Keď zhasnú obrazovky, kto nás naozaj počúva?
19. novembra 2026 sa 4 vybraní mladí ľudia stanú hlasom detí na Slovensku a navštívia prezidenta SR Petra Pellegriniho v Prezidentskom paláci. Medzi nimi budú Junior ambasádorka UNICEF, dve dobrovoľníčky zapojené do programu Youth Champions UNICEF vo veku 16 a 17 rokov, študent strednej školy a pedagóg. Prídu spolu so zástupcami Slovenskej nadácie pre UNICEF.
Prezidentovi odovzdajú aj stovky stužiek, ktoré reprezentujú hodnoty detí zo škôl zapojených do školských programov UNICEF. Návšteva nadväzuje na celosvetovú tradíciu Kids Takeover, keď deti na jeden deň symbolicky preberajú významné inštitúcie a dávajú najavo, že ich hlas patrí do verejnej debaty.
Diskusia: Stratení v sieti?
Vo štvrtok 19. novembra o 17:00 sa v Magenta Experience Center v bratislavskej Eurovei uskutoční panelová diskusia Stratení v sieti? Ako sociálne siete a AI vplývajú na svet a hodnoty detí a mladých ľudí.
V diskusii vystúpia Erika Szabóová, Advocacy Manager Slovenskej nadácie pre UNICEF, Ivonne Hančikovská, Junior ambasádorka UNICEF Slovensko, psychologička a psychoterapeutka Jarmila Šimek Tomková z organizácie ViaSua a Marián Hamada, koordinátor pre oblasť ochrany detí v digitálnom prostredí z Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.
O UNICEF
Detský fond OSN (UNICEF) už 80 rokov pomáha deťom dlhodobo a systematicky. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých. Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na: www.unicef.sk Sledujte UNICEF na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube
Detský fond OSN (UNICEF) už 80 rokov pomáha deťom dlhodobo a systematicky. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých. Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na: www.unicef.sk Sledujte UNICEF na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube