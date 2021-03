Svetový deň epilepsie pripomína fialová farba

Bratislava 26. marca (TASR) - Fialová farba aj tento rok pripomína Svetový deň epilepsie, ktorý pripadol na piatok. Pripomenulo to Občianske združenie (OZ) Meli Beli, ktoré sa zameriava na pomoc deťom a rodinám s epilepsiou, ako aj vzdelávanie o tejto chorobe.



Šírenie povedomia o ochorení je dôležité aj kvôli hlavnému prejavu epilepsie, záchvatom, ktoré môžu prísť kedykoľvek. "Hlavnou myšlienkou je spolupatričnosť s tisíckami malých aj veľkých epileptikov. Chceme, aby vedeli, že sa myslí aj na nich, a že majú našu podporu. Často títo ľudia trpia aj rôznymi psychickými poruchami a nezriedka sú kvôli svojej chorobe vytláčaní na okraj, či už v práci alebo iných komunitách," dodala Andrea Škovierová Dragošeková, zakladateľka OZ Meli Beli.



Meli Beli pre túto príležitosť už pred dvoma rokmi vyrobilo fialové tričká s kampaňovým heslom „Nič so mnou nezatrasie“. "Tento rok sú novinkou aj fialové rúška, ktoré do daru dostali aj pacienti na neurologickom oddelení na bratislavských Kramároch," dodala Škovierová Dragošeková.