Svetový deň manželstva má na Slovensku 10 rokov

Bratislava 8. februára (TASR) - Svetový deň manželstva, ktorý sa pripomína vždy v druhú februárovú nedeľu, je pomerne mladý. Vznikol totiž v roku 1981 v Baton Rouge, v Louisiane (USA). Podnetom sa stala reakcia párov a verejných predstaviteľov, ktorí mali snahu prezentovať Deň sv. Valentína ako niečo viac, než len sviatok zaľúbených. Verili totiž v silu a veľký význam manželstva. Myšlienka sa stretla s úspechom a postupne sa začala šíriť do jednotlivých krajín po celom svete.



Dokonca pápež Ján Pavol II. udelil tomuto dňu v roku 1993 svoje apoštolské požehnanie. Od tej doby sa Svetový deň manželstva ešte viac rozšíril a jeho význam rastie.



Aj na Slovensku je Valentínsky týždeň už roky prepojený s Národným týždňom manželstva a práve vstupuje do svojho 10-teho ročníka. "Podľa mňa oba sviatky chcú zdôrazniť a vyzdvihnúť lásku. Sviatok sv. Valentína si rokmi získal prívlastok ako "sviatok zamilovaných", čo evokuje skôr takú lásku v začiatočnom štádiu. Avšak, keď manželstvo dobre funguje, láska je tam stále prítomná - samozrejme má asi zrelšiu podobu, preskúšanú časom a spoločnou históriou. Preto tak, ako "vzletná láska" potrebuje pevné ukotvenie (aby sa nestala iba flirtom), aj tá zrelá, manželská potrebuje "vzletné podnety", aby neupadla do rutiny. Aj z tohto dôvodu sa mi zdá, že je dobre, že oba sviatky nasledujú tak krátko po sebe a môžeme si pripomenúť oba aspekty tej istej lásky", povedal pre TASR Vladimír Sochor, národný koordinátor kampane Národný týždeň manželstva.



Vo všeobecnosti možno povedať, že manželstvo z lásky, tak ako ho poznáme dnes, svojim spôsobom existovalo v staroveku i stredoveku a k odklonu jeho významu prispel až ranný novovek. Manželstvá uzatvárané z lásky sa začali znova pečatiť až v období medzi dvoma svetovými vojnami. Na túto inštitúciu sa totiž prestávalo pozerať len cez majetok a spoločenský prospech. "Manželstvo je pre mňa stále príležitosť žiť najbližší a veľmi osobný vzťah s človekom opačného pohlavia. Ako muži a ženy sme tak veľmi rozdielni, že sa to niekedy môže zdať až neuveriteľné, že či to takto môže fungovať. Dôležitý je tam však postoj každej zúčastnenej strany - ak toho druhého nevidím ako konkurenta, ale naopak - ako toho, ktorý tým, že je iný, dokáže doplniť pri mne práve to, čo mne chýba. Preto sa na manželského partnera môžem dívať ako na zdroj svojho obohatenia. Ak sa to podarí obom, potom ich spoločný životný príbeh môže byť každodenným obdivom jedinečnosti toho druhého," doplnil pre TASR Vladimír Sochor.



Rozvodovosť na Slovensku dlhodobo klesá. Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) bol v roku 2018 index rozvodovosti 30,7 percenta, čo znamená, že zo 100 sobášov zaniklo rozvodom vyše 30. Ide o najnižšie číslo od roku 1994. Rozvodovosť na Slovensku vrcholila v roku 2006, kedy sa takmer každé druhé manželstvo skončilo takouto odlukou. Odvtedy sa situácia rok čo rok zlepšuje.



Podľa ŠÚ SR je v posledných rokoch na Slovensku hlavnou príčinou rozvodov rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Druhým najčastejším dôvodom rozvratu manželstva boli "ostatné príčiny". U mužov tvorili 10 percent a u žien 12 percent. K najčastejším dôvodom rozvodov patrí tiež nevera a nezáujem o rodinu či alkoholizmus.



Národný týždeň manželstva sa na Slovensko dostal v roku 2010. O rok neskôr odštartoval "národný tím" v niekoľkých mestách prvý ročník kampane pod záštitou vtedajšej prvej dámy Silvie Gašparovičovej. Odvtedy sa kampaň na podporu manželstva, vďaka stovkám dobrovoľníkov v regiónoch, rozšírila do mnohých miest a obcí Slovenska.