Svetový deň manželstva sa na Slovensku oslavuje 15 rokov

Bratislava 8. februára (TASR) – Svetový deň manželstva, ktorý sa pripomína vždy v druhú februárovú nedeľu, je pomerne mladý. Vznikol v roku 1981 v meste Baton Rouge v americkom štáte Louisiana z iniciatívy párov a verejných predstaviteľov, ktorí chceli prezentovať Deň sv. Valentína (14. februára) ako niečo viac, než len sviatok zaľúbených. Myšlienka sa stretla s úspechom a postupne sa rozšírila do celého sveta. Šírenie myšlienky sviatku podporil aj pápež Ján Pavol II., ktorý v roku 1993 tomuto dňu udelil svoje apoštolské požehnanie.



Sviatok sa na Slovensko dostal v roku 2010 v podobe Národného týždňa manželstva. O rok neskôr v niekoľkých mestách krajiny odštartoval “národný tím” pod záštitou vtedajšej prvej dámy Silvie Gašparovičovej kampaň na podporu manželstva. Stovky dobrovoľníkov ju postupne rozšírili do mnohých miest a obcí Slovenska.



Stručný etymologický slovník slovenčiny (SESS) z roku 2015 uvádza manželstvo ako odvodeninu od slova manžel, ktorého pôvod datuje do 15. storočia. Manželstvo v niektorej svojej podobe sprevádza ľudstvo pravdepodobne už oddávna, naznačujú to aj archeologické nálezy.



Prvý známy záznam o manželstve poskytujú hlinené tabuľky z Mezopotámie staré viac než 4100 rokov. Zachytávajú najstarší zákonník na svete, tzv. Urnammuov zákonník, ktorý okrem iného upravoval i manželstvo. Dovtedy sa riadilo zvykmi odovzdávanými ústnym podaním, čo znamená, že je výrazne staršie ako prvý písomný záznam o ňom a jeho pôvod siaha takmer s istotou až do praveku.



Na pôvod manželstva v praveku poukazuje aj jeho rozšírenie po celom svete. Neobjavuje sa však v jednej podobe, ale v množstve viac či menej odlišných, ktoré sa rôznia nielen počtom prípustných manželov či manželiek, ale aj ich pohlavím, pretože niektoré krajiny uznávajú aj zväzky osôb rovnakého pohlavia.



Stav, keď je jeden človek zosobášený s viacerými partnermi, sa označuje ako polygamia. Napriek tomu, že tento názov sa v súčasnosti najčastejšie používa v spojitosti s manželským zväzkom jedného muža s viacerými ženami, nie je to presné označenie. Manželstvo jedného muža s viacerými ženami sa označuje pojmom polygýnia, manželstvo jednej ženy s viacerými mužmi sa označuje ako polyandria. Polygamia je širší pojem (hyperonymum) zastrešujúci polygýniu i polyandriu. Polygamia je v mnohých krajinách sveta vrátane Slovenska zakázaná zákonom a kriminalizovaná.



Polygýnia (mnohoženstvo) sa v súčasnosti v najvyššej miere vyskytuje v Afrike, bežná je tiež v Ázii medzi moslimami. Korán povoľuje mužom mať najviac štyri manželky, avšak iba pod podmienkou, že sa o všetky bude starať rovnako. Kresťanstvo polygýniu zakazuje, výnimkou sú mormóni v USA a niektoré sekty a kulty. Polyandria (mnohomužstvo) sa vo svete vyskytuje tiež, no vo výrazne nižšej miere ako polygýnia. Jej praktizovanie je známe najmä medzi Tibeťanmi v Nepále a v niektorých častiach Číny. Dôvodom je snaha zabrániť deleniu pôdy na stále menšie a menšie parcely.



Homosexuálne manželstvá sú zväzky medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. Napriek tomu, že viaceré krajiny ich vo väčšej miere začali legalizovať po prelome tisícročia, väčšina ich stále neuznáva a niektoré kriminalizujú i homosexualitu samotnú, za ktorú môžu hroziť vysoké tresty odňatia slobody až smrť. Dôkazy o homosexuálnych zväzkoch sú pritom známe už zo starovekého Ríma z prvého storočia nášho letopočtu (n. l.), či zo starozákonnej knihy Leviticus, ktorá ich zakazuje.



Manželstvá uzatvárané z lásky známe zo súčasnosti sa dostali do popredia najmä počas uplynulých 100 rokov, hoci tzv. manželstvá z rozumu nikdy úplne nevymizli. Často sa využívali a naďalej sa môžu využívať na získavanie majetku, vytváranie spojenectiev alebo získavanie rôznych výhod. Inštitút manželstva má po celom svete mnoho rôznych podôb, ktoré sa menili nielen vplyvom geografickej podoby, ale aj plynutím rokov.