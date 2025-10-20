< sekcia Slovensko
Svetový deň osteoporózy vyzýva na zmenu v prístupe k zdraviu kostí
Na zdravie kostí treba myslieť od detstva, prevencia a liečba osteoporózy je však stále zanedbávaná.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Na zdravie kostí treba myslieť od detstva, prevencia a liečba osteoporózy je však stále zanedbávaná. Svetový deň osteoporózy (20. 10.) preto vyzýva na zásadnú zmenu v prístupe k zdraviu kostí. Tohtoročný sa nesie v duchu výzvy - Je to neakceptovateľné. Prestaňme zanedbávať zdravie kostí.
„Osteoporóza je v podstate detské ochorenie, ktoré sa prejaví až v dospelosti,“ približuje Ľudmila Podracká, prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH).
Alarmujúcim trendom je podľa nej nárast detí s vysokým stupňom obezity či poruchami príjmu potravy. Tie predstavujú, okrem iného, závažné rizikové faktory aj pre vývoj kostí. Je preto potrebné venovať týmto faktorom zvýšenú pozornosť a nepodceňovať ich. Pripomína, že detský organizmus má stále schopnosť regenerácie, takže ak sa podarí prijať včas opatrenia na odstránenie rizikových faktorov, kvalita kostí sa dá zlepšiť a riziko zlomenín výrazne klesá. Základom je dostatočný príjem vápnika, vitamínu D a fosforu v kombinácii s pravidelným pohybom.
Osteoporóza postihuje viac ako 500 miliónov ľudí na celom svete. Celosvetovo jedna z troch žien a jeden z piatich mužov vo veku nad 50 rokov utrpí počas svojho života osteoporotickú zlomeninu, napriek tomu 80 percent z nich nie je diagnostikovaných ani liečených na základné ochorenie kostí. Výnimkou nie je ani Slovensko, kde bolo v roku 2019 zaznamenaných približne 76.000 osteoporotických zlomenín. Predstavuje to 207 fraktúr denne a deväť fraktúr každú hodinu.
Závažnosť situácie podčiarkuje podľa odborníkov aj vysoká úmrtnosť v súvislosti s fraktúrami. Podľa údajov z európskeho projektu SCOPE 2021 dosahuje na Slovensku 216 úmrtí na 100.000 obyvateľov, pričom európsky priemer je 116. Pritom podľa odborníkov patrí Slovensko v oblasti osteologickej starostlivosti medzi krajiny s jedným z najlepších prístupov k liečbe.
Osteoporóza je „tiché ochorenie“, ktoré prebieha bez akýchkoľvek symptómov a často sa prejaví až zlomeninou, ktorá môže nastať po ľahkom páde či miernej záťaži. Medzi prvé varovné signály patrí aj postupná strata výšky, zakrivenie chrbtice či bolesti chrbta. Ani tieto varovné signály sa však podľa odborníkov často nestanú podnetom na komplexné vyšetrenie a liečbu. Bez liečby pritom až 50 percent týchto pacientov utrpí ďalšiu zlomeninu v priebehu najbližších 18 mesiacov.
Zlomeniny spôsobené osteoporózou znamenajú často nielen bolesť, ale aj stratu sebestačnosti, zníženie kvality života a psychickú záťaž pre pacientov aj ich rodiny. Neliečená osteoporóza predstavuje navyše vážnu záťaž pre zdravotnícky systém. Podľa dostupných údajov ženy nad 45 rokov strávia v nemocnici pre osteoporózu viac dní ako pre mnohé iné ochorenia vrátane cukrovky, infarktu myokardu či rakoviny prsníka. Muži s osteoporotickými zlomeninami sú na nemocničných lôžkach viac dní ako pacienti s rakovinou prostaty.
Prognózy odborníkov hovoria, že počet ľudí s vysokým rizikom zlomeniny sa do roku 2040 zdvojnásobí. Na Slovensku sa očakáva, že do roku 2034 vzrastie počet nových zlomenín o 33 percent.
