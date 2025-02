Svetový deň zamyslenia je oslavou priateľstva a hodnôt skautingu

Bratislava 22. februára (TASR) - Jednou z najväčších medzinárodných skautských akcií je Svetový deň zamyslenia. Od roku 1926 ho skauti a skautky oslavujú 22. februára. V tento deň sa zároveň pripomína aj Medzinárodný deň skautiek.



Myšlienka založenia Svetového dňa zamyslenia sa zrodila v Spojených štátoch amerických na štvrtej konferencii Svetového združenia skautiek (WAGGGS). Jej účastníčky sa na nej dohodli, že by mal existovať sviatok, počas ktorého by si na seba navzájom spomenuli všetci členovia svetového skautského hnutia a vyjadrili si vďaku a uznanie. I preto vnímajú tento deň aj ako deň medzinárodného priateľstva.



Tento rok sa témou "Náš príbeh" otvára nový štvorročný cyklus, ktorý sa bude odvíjať v rokoch 2025 až 2028. Prináša prierez rôznymi témami, ktoré mapujú aktuálne svetové problémy. Súčasne ponúka príležitosť pozrieť sa na históriu skautského hnutia a na hodnoty, na ktorých stojí.



Medzinárodný deň skautiek bol v roku 1926 vyhlásený na pamiatku narodenia zakladateľov skautingu britských manželov Baden-Powellovcov, obaja sa narodili 22. februára. V roku 1857 Robert Baden-Powell, zakladateľ skautského hnutia a v roku 1889 jeho manželka Olave Baden-Powellová, svetová náčelníčka skautiek a spoluzakladateľka Svetového združenia skautiek.



Lord Robert Baden-Powell bol britský generál, ktorý zorganizoval v auguste 1907 na ostrove Brownsea pri pobreží južného Anglicka tábor pre 20 chlapcov s cieľom zlepšiť ich fyzickú kondíciu a zručnosti vo voľnej prírode. Svoje skúsenosti podrobne popísal v knihe Skauting pre chlapcov, ktorá sa okamžite stala bestsellerom a patrila medzi najpredávanejšie knihy 20. storočia. Inšpirovala tisíce mladých ľudí a skautské hnutie sa lavínovito šírilo do celého sveta.



Skautské organizácie jednotlivých krajín sveta zastrešujú dve organizácie - Svetová organizácia skautského hnutia (WOSM) a Svetové združenie skautiek (WAGGGS). Svetová organizácia skautského hnutia združuje 176 národných skautských organizácií, ktoré majú vyše 57 miliónov členov a dobrovoľníkov a Svetové združenie skautiek zahŕňa 153 krajín sveta a má takmer 11 miliónov členov.



Prvý chlapčenský skautský oddiel na území Slovenska založil 20. februára 1913 na katolíckom gymnáziu v Rožňave učiteľ telesnej výchovy Mikuláš Komoróczy. História skautingu na Slovensku prechádzala búrlivými fázami zákazov a obnovovania činnosti, vyjasňovania si vlastnej identity i princípov. V súčasnosti patrí Slovenský skauting medzi efektne fungujúce organizácie so snahou o pozitívný výchovný vplyv na mladých ľudí. Má viac ako 8000 členov, ktorí pôsobia vo vyše 300 skautských oddieloch.