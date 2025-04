Svetoznámy tenorista Andrea Bocelli príde v septembri do Bratislavy

Bratislava 1. apríla (TASR) - Svetoznámy taliansky tenorista Andrea Bocelli prichádza do Bratislavy s veľkolepým koncertom. Nezabudnuteľný večer plný hudby a emócií sa uskutoční už 6. septembra v Tipos aréne. Tento koncert bude výnimočný svojou exkluzivitou, Bratislava totiž ako jediná v regióne privíta maestra Bocelliho, čím fanúšikom z celej strednej Európy ponúkne vzácnu príležitosť zažiť jeho jedinečný hlas v magickej a intímnej atmosfére. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.



Diváci sa môžu tešiť na Andreove najslávnejšie skladby vrátane nesmrteľných klasík Time to Say Goodbye, Nessun dorma a Canto della Terra. Veľkolepú atmosféru večera umocní 130-členný hudobný súbor, pozostávajúci z Orchestra a Zboru Slovenskej filharmónie. Pre Slovensko je veľkou poctou, že práve tento prestížny umelecký súbor bude sprevádzať maestra Bocelliho na jeho jedinom koncerte v regióne. Koncert povedie renomovaný dirigent, ktorého meno bude čoskoro zverejnené. Na pódiu sa predstavia aj charizmatická sopránová sólistka a talentovaný hosťujúci sólista, ktorých mená budú rovnako zverejnené v najbližších týždňoch.



O vizuálny zážitok sa postará skupina tanečníkov, ktorí svojimi pohybmi dodajú predstaveniu eleganciu a emóciu. A aby bol tento výnimočný večer ešte nezabudnuteľnejší, diváci sa môžu tešiť na oznámenie špeciálneho hosťa, ktorý sa pridá k tomuto jedinečnému podujatiu. Hoci koncert nie je priamo spojený s najnovším Bocelliho albumom Duets, prinesie jeho najobľúbenejší repertoár plný vášne, romantiky a hudobnej dokonalosti.