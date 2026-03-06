< sekcia Slovensko
Sviatky jari ponúknu v Nitre ľudové zvyky, piesne a tance
Autor TASR
Nitra 6. marca (TASR) - Atmosféru tradičných jarných zvykov, spev a folklór ponúkne podujatie Sviatky jari, ktoré sa bude konať 29. marca v aule Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Slávnosti pripravuje mesto Nitra v spolupráci s UKF.
Ako uviedli organizátori, konať sa budú od 15.30 h. „Pripravený je pestrý program plný jarných zvykov, ľudových piesní, tancov a symbolického vynášania Moreny. Ide o starý zvyk, ktorým sa naši predkovia lúčili so zimou a vítali nové, slnečné obdobie,“ informovala nitrianska radnica.
Ako doplnila, podujatie je vhodné pre deti, rodičov, starých rodičov i milovníkov folklóru a tradícií. „Účinkovať budú deti a mládež z folklórnych súborov Centra voľného času Domino. Vítaní sú všetci, ktorí chcú osláviť sviatky jari a zažiť atmosféru slovenského folklóru plnú života, farieb a radosti,“ doplnili organizátori.
