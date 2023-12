Sviatočné hody pre všetkých

Bratislava 11. decembra (OTS) - Ochutnajte tento rok cez vianočné či novoročné sviatky niečo nevšedné - rastlinnú novinkuod Garden Gourmet. V chuťovom teste spotrebiteľov zvíťazil nad rybou a pýši sa aj vysokým obsahom bielkovín z pšenice a hrachu. Sv chladničke budete mať vždy niečo, čím odľahčíte sviatočný jedálniček. Hotový je za pár minút, takže sa hodí aj na pohostenie nečakanej návštevy, ale aj na štedrovečerný stôl.Podľa výsledkov spotrebiteľských testov je Marine-Style CRISPY FILET chutnejší ako ryba. Zaujímavé je aj jeho zloženie. V celom rade hodnôt, napríklad podielu bielkovín, sa vyrovná kaprovi, v množstve vlákniny ho dokonca aj prekoná. Okrem spomínaného vysokého obsahu bielkovín (13,2 g na 100 gramov) vyniká aj nízkym obsahom nasýtených tukov. Pri jeho výrobe sa využíva pšeničná a hrachová bielkovina.Marine-Style CRISPY FILET je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú rýchly a zároveň chutný pokrm. Upiecť ho môžete v rúre predhriatej na 180° C, na slabej vrstve oleja alebo ho do chrumkava osmažte na panvici. V oboch prípadoch vám príprava zaberie 7 minút. Akú prílohu zvoliť? Skvele chutí napríklad so zemiakmi, zeleninovým šalátom a vhodný je aj na sviatočnú vianočnú tabuľu spolu so zemiakovým šalátom.Obal tejto novinky na trhu je plne recyklovateľný. Plastovú vaničku je možné jednoducho vytriediť do kontajneru na plast. Novinka sa vyrába v továrni v severočeskej Krupke a je alternatívou pre všetkých, ktorí chcú znížiť spotrebu rýb, a tým chrániť diverzitu v oceánoch.