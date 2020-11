Sviatok všetkých svätých je dňom pracovného pokoja

Bratislava 1. novembra (TASR) – Sviatok všetkých svätých 1. novembra je od roku 1994 dňom pracovného pokoja. V roku 2020 pripadá na nedeľu. Naň nadväzuje v pondelok 2. novembra Deň spomienky na všetkých verných zosnulých alebo tiež Pamiatka zosnulých - ľudovo sa tento sviatok nazýva Dušičky. Oba dni charakterizujú spomienky na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.



Začiatky slávenia Sviatku všetkých svätých siahajú až do 4. storočia nášho letopočtu. Pôvodne sa Sviatok všetkých svätých mučeníkov slávil v sýrskom obrade 13. mája, respektíve v byzantskom obrade v prvú nedeľu po Turícach (Sviatku Zoslania Ducha svätého). O sviatku sa zmieňovali už Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) a sv. Ján Zlatoústy (354 - 407). Aj v súčasnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých.



Keď cisár Fokas v septembri 608 potvrdil voľbu pápeža Bonifáca, daroval mu Panteón chrám všetkých pohanských bohov. Bonifác ho pokresťančil a zasvätil ho Božej Matke a všetkým mučeníkom. Do nového chrámu premiestnil mnoho relikvií svätých mučeníkov z katakomb. Posviacka pôvodne pohanského chrámu sa konala v roku 608. Od 13. mája 609 sa potom v Ríme oslavovala slávnosť všetkých mučeníkov. Bonifác zomrel roku 615 a pápež Bonifác VIII. (1294 - 1303) ho vyhlásil za svätého.



Pápež Gregor III. (731 - 741) v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte a pamiatke všetkých svätých. To sa považuje za základ sviatku v súčasnej podobe.



Pápež Gregor IV. (827 - 844) presunul termín sviatku na 1. november. Zároveň sa začal oslavovať v Írsku, Anglicku, medzi Keltmi a Frankmi. Podľa niektorých názorov bol termín 1. novembra zvolený preto, lebo na tento dátum pripadal začiatok keltského nového roka. Dôvodom však mohol byť skôr fakt, že v Ríme bol máj obdobím krátko pred žatvou a prejavoval sa nedostatok potravín, čo neboli vhodné podmienky pre konanie veľkých náboženských manifestácií. Pápež Gregor IV. tiež prispel k rozšíreniu sviatku svojou návštevou kráľa Filipa Zbožného okolo roku 835.



Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je slávnosť Všetkých svätých dňom pracovného pokoja.



Na slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.



"Oslava tých, ktorí dosiahli Božieho kráľovstva, i následná pripomienka všetkých verných zosnulých v období nastávajúceho vegetačného pokoja nás nabáda k zamysleniu nad údelom vo večnosti. Zároveň si pripomíname vzory tých, ktorí nás predišli v spojení s Kristom, od ktorých sa môžeme učiť, nasledovať ich príklad a tiež ich prosiť o pomoc," konštatuje portál catholica.cz.