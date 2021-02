SVLS: Ambulantným lekárom chýbajú informácie o liečbe ivermektínom

Bratislava 22. februára (TASR) - Ambulantným lekárom chýbajú základné medicínske informácie o liečbe ivermektínom. Upozornila na to Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). V liste žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o oficiálne informácie o indikáciách, kontraindikáciách a dávkovaní liečiva. TASR o tom informovala prezidentka SVLS Monika Palušková.



Ambulantným lekárom podľa spoločnosti chýbajú základné medicínske informácie, aby mohli liek predpisovať. "Lekár musí tiež pacientovi poskytnúť informácie týkajúce sa indikácií, kontraindikácií, dávkovania lieku a súčasne ho musí aj upozorniť na nežiaduce účinky lieku. Žiadnu z uvedených informácií zdravotnícki pracovníci na Slovensku zatiaľ nemajú od MZ SR k dispozícii," skonštatovala SVLS v liste ministerstvu.



Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v stanovisku pre SVLS uviedol, že nebol zapojený do posudzovania a schvaľovania použitia ivermektínu. Predpokladá, že potrebné dokumenty má MZ SR vzhľadom na to, že vydalo potrebné povolenie.



MZ SR schválilo používanie liečiva ivermektín na boj proti novému koronavírusu koncom januára. Na terapeutické využitie sa nateraz môže na Slovensku používať pol roka.