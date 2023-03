SVLS kritizuje fungovanie elektronickej práceneschopnosti

Bratislava 22. marca (TASR) - Systém elektronickej práceneschopnosti (ePN) má množstvo nedostatkov. Poukazuje na to Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), podľa ktorej je projekt polovičatý a nedostatočne vytestovaný. Na problém reaguje aj poslanecký návrh, ktorý chce posunúť termín rušenia papierových potvrdení z mája tohto roka na rok 2024.



"Systém ePN má veľké množstvo technických aj legislatívnych nedostatkov. Projekt ePN bol za značnej pozornosti médií propagovaný, avšak ukazuje sa, tak ako v mnohých iných slovenských zdravotníckych projektoch, že je polovičatý a nedostatočne vytestovaný. Navyše súvisiaca legislatíva je neustále krivená, a tak ako sa to deje teraz, často zvyšuje byrokraciu a vnáša do práce ambulantných lekárov nezmyselné a zbytočné prvky," uviedla pre TASR prezidentka SVLS Monika Palušková.



Na nedostatky systému ePN v praxi poukázali aj poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽANO Monika Kavecká, Marek Šefčík a Anna Záborská. Navrhujú preto predĺžiť prechodné obdobie duálneho systému o rok, počas ktorého môžu všeobecní lekári vydávať elektronické aj papierové potvrdenia. Papierová forma PN by sa tak nezrušila 31. mája tohto roku, ale až koncom mája 2024.



"V súčasnosti ešte nie sú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zapojení do elektronického systému, mohlo by dochádzať k situáciám, keď ošetrujúci lekár nebude vedieť vystaviť elektronický záznam o dočasnej práceneschopnosti, čo by následne viedlo k ďalším aplikačným problémom. Uvedenou úpravou sa vytvorí dostatočný časový priestor na pripojenie sa do elektronického systému," zdôvodnili poslanci zámer.



Posunúť by sa mal aj termín zapojenia lekárov špecialistov do systému. Elektronické PN by tak špecialisti museli povinne vystavovať až od roku 2025, nie od januára roku 2024.