Palušková: Zníženie platieb za poistencov štátu je nepochopiteľný

Bratislava 6. októbra (TASR) - Návrh Ministerstva financií SR na zníženie platieb za poistencov štátu je v čase nastupujúcej tretej vlny pandémie COVID-19 nepochopiteľný a nemá žiadnu odbornú, manažérsku ani finančnú oporu. Financie budú chýbať všetkým pacientom bez ohľadu na ich sociálne postavenie. V stanovisku na to upozornila Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).



"Pacientom treba jasne vysvetliť, že menej peňazí v zdravotníctve znamená menej starostlivosti. Jednoduchá rovnica. Je to hazard a nezodpovednosť voči nám všetkým," skonštatovala prezidentka SVLS Monika Palušková. Štát podľa SVLS berie zdravotníctvu významnú časť príjmov na jeho stabilizáciu a bezpečné fungovanie pre pacientov.



"Zásadne nesúhlasíme so znížením platieb za poistencov štátu, práve naopak, prostredníctvom plnenia štátneho rozpočtu schváleného parlamentom je nevyhnutné situáciu v odbornej aj laickej verejnosti upokojiť a medicínsky, personálne aj finančne stabilizovať celý rezort," zdôraznila Palušková.



SVLS argumentuje napríklad tým, že pri nižších zdrojoch si zdravotné poisťovne nebudú môcť zakontrahovať a zaplatiť výkony pre svojich poistencov v nemocniciach, ambulanciách, laboratóriách či agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. "Dôsledkom neistoty bude finančná nestabilita vo všetkých zdravotných poisťovniach a reálne je možné predpokladať riziko ich fungovania v ozdravnom pláne ako súčasť krízového manažmentu. Bude nasledovať redukcia výdavkov vrátane úhrady inovatívnych liekov, finančne náročnej zdravotnej starostlivosti a napokon aj zhoršenie dostupnosti a kvality ambulantnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti," dodala Palušková.



Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. Lengvarský v reakcii prisľúbil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí.



Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.