Spoločnosť všeobecných lekárov neeviduje neordinovanie ambulancií

Bratislava 2. decembra (TASR) - Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) nedisponuje žiadnou informáciou o neordinovaní ambulancií všeobecných lekárov. Výbor a Dozorná rada SVLS tým reagovali na medializované informácie, že viacero praktických lekárov počas pandémie nového koronavírusu neordinuje alebo posiela pacientov v akútnom stave do nemocníc.



"Na Slovensku je núdzový stav, ktorý sa prakticky rovná medicíne v čase vojny. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje tak, ako to umožňujú okolnosti v stave núdze," spresnili všeobecní lekári. Podotkli, že všeobecné ambulancie vykonali v porovnaní s rokom 2019 od 98 do 109 percent výkonov, ambulancie špecialistov od 52 do 89 percent výkonov.



Tvrdia tiež, že žiadna zo všeobecných ambulancií nebola a nie je uzatvorená z dôvodu neordinovania. Okrem iného upozornili, že ambulancie sú pod náporom niekoľkonásobne vyššieho počtu osobných návštev pacientov, desiatok až stoviek mailov a telefonátov denne. Priblížili, že lekári vykonávajú okrem manažmentu pacientov s ochorením COVID-19 aj ďalšie činnosti.



SVLS vyzýva na zastavenie atakov na všeobecných lekárov, zároveň žiada radikálne obmedzenie byrokracie na odbremenenie a zachovanie funkcie primárnej zdravotnej starostlivosti v starostlivosti o pacienta. Všeobecní lekári vykonávajú podľa SVLS aj počas pandémie nového koronavírusu ambulantnú pohotovostnú službu denne do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 do 22.00 h.



Súhlasia s tým, aby zdravotné poisťovne a samosprávne kraje kontrolovali dostupnosť špecializovanej aj všeobecnej zdravotnej starostlivosti fyzicky v ambulancii, nie telefonicky, a tým nezahlcovali aj preťažené telefonické linky.



Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Peter Makara v stredu (1. 12.) pre TASR uviedol, že zhoršenie dostupnosti všeobecných praktických lekárov spôsobil predovšetkým nárast starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19 a nie ich nečinnosť.