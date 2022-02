Bolo vydané usmernenie k predpisovaniu liekov

Bratislava 19. februára (TASR) - Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) vydala odborné usmernenie, ktoré zhŕňa práva a povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s predpisovaním liekov. Zároveň pripraví manuály pre domovy sociálnych služieb (DSS) a pacientov. TASR o tom informovala prezidentka SVLS Monika Palušková.



"SVLS pripraví aj prehľadný súhrn pravidiel preskripcie pre pacientov tak, aby si mohli predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vybrať pohodlne priamo v lekárni bez zbytočnej návštevy ambulancií," priblížila.



Zamestnávatelia DSS v manuáloch nájdu informácie, ktoré majú zefektívniť zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok pre ich klientov. "Vďaka opakovaným receptom a nastaveniu procesov budú môcť pracovníci DSS vyberať lieky a zdravotnícke pomôcky pre klientov v lekárňach napríklad v jeden deň. Veľkou výhodou súčasnej legislatívy je aj to, že opakované recepty 'neprepadnú', tak ako sa to stávalo v prípade papierových receptov," vysvetlila Palušková. Dodala, že už tiež nebude potrebné strážiť termíny kontrol u špecialistov alebo platnosti receptov.



Usmernením SVLS reaguje na rozhodnutie, ktoré tento týždeň vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pre problémy v súvislosti so zmenou predpisovania liekov. Rozhodnutie dočasne upravuje delegovanie predpisovania medzi špecialistami a všeobecnými lekármi, ako aj preskripciu pri prepustení pacienta z nemocnice. Nové pravidlá priniesol poslanecký pozmeňujúci návrh k novele zákona o liekoch, účinnej od januára.



Zmeny v preskripcii sú podľa Paluškovej nevyhnutné na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, medicínsku bezpečnosť pacienta, právnu ochranu predpisujúceho lekára a zníženie návštev v ambulanciách.



Okrem iného poukázala na to, že Slovensko bolo jedinou krajinou, kde sa pacienti dostávali k liekom opakovanými návštevami ambulancií. "Navyše museli kontaktovať lekárov, ktorí im liečbu neindikovali," doplnila. Podotkla tiež, že viac ako polovica špecialistov podľa dostupných dát aj doteraz predpisovala sledovaným pacientom nimi indikované lieky, často aj formou opakovaných receptov. "Pre nich sa od 1. januára 2022 nič nezmenilo," skonštatovala.