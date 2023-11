SVLS žiada umožniť očkovanie proti COVID-19 aj u všeobecných lekárov

Bratislava 6. novembra (TASR) - Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) žiada rezort zdravotníctva o zmenu v logistike očkovania proti ochoreniu COVID-19. Chce, aby bolo možné aj v ambulanciách všeobecných lekárov. Upozornila, že zraniteľné skupiny ľudí majú k očkovaniu obmedzený prístup.



"Slovensko je aktuálne konfrontované s denne sa zvyšujúcim počtom ochorení na COVID-19 predovšetkým v zraniteľných skupinách obyvateľstva. Ide najmä o seniorov, vylúčené komunity a polymorbídnych pacientov. Títo pacienti majú záujem o očkovanie, nemajú však možnosť sa zo vzdialeného vidieka dostať sa do vakcinačných centier. Následkom tejto situácie je zvyšujúci sa počet komplikovaných priebehov ochorenia, ako aj zvyšujúci sa počet hospitalizácií," uviedla prezidentka spoločnosti Monika Palušková.



Podotkla, že vakcinačné centrá sú desiatky kilometrov vzdialené od dedín a menších miest, kde žijú seniori, ľudia, ktorí majú problém s koordináciou a pohybom, sú polymorbídni alebo žijú vo vylúčených komunitách. "V súčasnosti môžu očkovať proti tomuto ochoreniu iba lôžkové zdravotnícke zariadenia, aj to iba vo vybraných mestách. Čo však budeme robiť práve s touto skupinou ľudí? Očkovať sa chcú, ale vzdialenosť do vakcinačného centra je pre nich neprekonateľná," dodala Palušková.



SVLS žiada Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urgentne zmenilo logistiku očkovania a umožnilo ho aj v ambulanciách zmluvných všeobecných lekárov. "Ministerstvo zdravotníctva SR by týmto krokom ušetrilo následne vynaložené finančné prostriedky, ktoré bude musieť z verejného zdravotného poistenia vyčleniť na hospitalizácie a komplikovanú liečbu pre pacientov s ťažkým covidom," skonštatovala spoločnosť. Dodala, že tak zároveň bude možné zaočkovať všetkých záujemcov v ústavoch a domovoch sociálnej starostlivosti, a to bez zbytočného odkladu.