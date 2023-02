Palušková: Mnohé ambulancie nemôžu žiadať o dotácie na energie

Bratislava 22. januára (TASR) - Mnohí ambulantní poskytovatelia "prepadli" cez predstavenú schému dotácií Ministerstva hospodárstva (MH) SR na kompenzáciu zvýšených cien elektriny a plynu. Poukázala na to prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Varuje, že ak nedôjde k úprave, ambulancie pristúpia k iným kompenzačným mechanizmom na udržanie prevádzky. Podľa šéfa Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha sa pomoc netýka približne 75 percent poskytovateľov.



Drvivá väčšina ambulancií podľa nich poskytuje zdravotnú starostlivosť v prenajatých priestoroch a platia spoločnú platbu za všetky služby. "V pozícii nájomcov nemajú vlastné merače, podľa MH SR preto nemajú žiadny nárok na poskytnutie dotácie za astronomicky zvýšené ceny elektriny a plynu," upozornila Palušková. Dodala, že nie je isté, či prenajímateľ alebo majiteľ budovy o dotáciu požiada, a či ju následne premietne do ceny nájmu.



Šóth doplnil, že tým členom, ktorých sa výzva na dotáciu týka, ponuku odoslali. "Máme poskytovateľov, ktorí majú laboratóriá, rádiologické či sonografické pracoviská, samostatné hospodárske subjekty, takže majú merač a z hľadiska energetiky sú samostatnou jednotkou," vysvetlil. Riešiť by sa však podľa neho mala aj pomoc za minulý rok. "Lebo minuloročná ponuka bola len august-september," vysvetlil. Súhlasí s ním aj Palušková, otázne je tiež podľa nej, ako bude pomoc pokračovať od apríla.



MH SR v utorok (21. 2.) otvorilo dve výzvy na kompenzácie vysokých cien energií. Prvá je pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom, druhá je určená pre vybrané subjekty verejnej správy. V rámci týchto výziev preplatí MH 80 percent nákladov na elektrinu prekračujúcich 199 eur za megawatthodinu (MWh) a 99 eur za MWh plynu.



Prvá výzva je pokračovaním kompenzácií pre firmy, kultúrne inštitúcie, športoviská alebo subjekty spadajúce pod samosprávy či cirkev z decembra minulého roka. MH vtedy preplácalo zvýšené náklady na energie za mesiace augusta a september. Aktuálna výzva zatiaľ platí na prvý štvrťrok a žiadosti je možné podávať do konca júna.