J. Svoreň: Pridružené členstvo v ESA je krok k plnoprávnemu členstvu

Bratislava 15. októbra (TASR) - To, že 13. októbra nadobudla účinnosť Zmluva o pridruženom členstve SR v Európskej vesmírnej agentúre (ESA), je významný míľnik na ceste k plnoprávnemu členstvu v tejto kozmickej agentúre. Pre TASR to uviedol Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).



Poukázal na to, že o členstvo SR v ESA sa vedci zo SAV, slovenských vysokých škôl a mimovládnych organizácií snažia niekoľko desaťročí. "Od 4. februára 2016, keď sa Slovensko stalo európskym spolupracujúcim štátom, bolo v spolupráci s ESA na Slovensku realizovaných takmer 70 projektov s priemernou hodnotou 150.000 eur na jeden projekt. Pridružené členstvo umožní túto spoluprácu rozvinúť kvantitatívne i kvalitatívne," povedal Svoreň. Ak sa počas nasledujúcich siedmich rokov podľa jeho slov ukáže, že slovenskí vedci a priemysel sú prínosom pre európsku kozmickú komunitu, Slovensko môže požiadať o plnoprávne členstvo v tomto prestížnom klube.



Množstvo projektov, na ktorých ľudia zo Slovenska pracovali, malo vedecký charakter. "Teraz to môže pokračovať na vyššej úrovni. Keďže zmysluplné projekty v oblasti výskumu vesmíru sú finančne veľmi náročné a možnosti slovenskej ekonomiky obmedzené, práve združenie prostriedkov umožní slovenským vedcom zúčastniť sa na výskume, na ktorý by inak nemali zdroje," poznamenal Svoreň. Ide podľa neho aj o také špičkové projekty ako účasť na kozmických misiách vrátane prípravy prístrojov pre družice.



"Niekoľko rokov pred podpisom prvej zmluvy v roku 2016 ESA organizovala na Slovensku semináre, na ktorých slovenskí vedci, technici a technologické firmy prezentovali svoje výsledky a plány na ďalšie obdobie. ESA je prestížny klub, kde sa síce možno prihlásiť, ale členstvo si treba zaslúžiť," uviedol Svoreň. Slovensko má, ako tvrdí, určite predpoklady na to, aby hralo v oblasti výskumu vesmíru dôstojnú úlohu. "Podpisom zmluvy o pridruženom členstve sa otvárajú ďalšie možnosti pre firmy, startupy a malé podniky využívajúce pokrokové technológie stať sa dodávateľmi alebo subdodávateľmi pre ESA, keďže takmer všetky prostriedky zaplatené vo forme členského sa na Slovensko vrátia vo forme vypísaných projektov," uzavrel.



Ratifikovanie zmluvy o pridružení Slovenska do ESA je s určitosťou pre Astronomický ústav SAV dobrou správou, uviedol to pre TASR riaditeľ Astronomického ústavu SAV Peter Gömöry. "Ja osobne som veľmi rád, že k tomu konečne došlo," dodal.



ESA je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe, dozerá na prerozdeľovanie investícií a združuje 22 štátov. Medzi jej hlavné aktivity patrí vedecko-výskumná a vzdelávacia činnosť i technologický vývoj. "SR ako pridružený člen bude mať možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov ESA, posilnia sa kompetencie a výskumný potenciál Slovenska. Pridružené členstvo prinesie nové kontrakty pre slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu, umožní spoluprácu na vesmírnom výskume a participáciu na programoch ESA," uvádza sa na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pridružené členstvo v ESA zvyšuje aj možnosti Slovákov pracovať priamo vo vesmírnej agentúre.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (12. 10.) ratifikovala parlamentom schválenú zmluvu o pridružení Slovenskej republiky do ESA.