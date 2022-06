Slovenský vodohospodársky podnik má reformou zefektívniť činnosť

Bratislava 9. júna (TASR) - Reformou Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), ktorého súčasťou je aj jeho presťahovanie, dôjde k zníženiu počtu stupňov riadenia. Z pôvodných 24 organizačných jednotiek (riaditeľstvo, odštepné závody, správy povodí), sa stane sedem kompetenčne posilnených celkov (centrála a šesť závodov povodí). Tie budú mať "jasne stanované úlohy". Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Nové závody sa odbremenia o scentralizované činnosti, ktoré budú sústredené na jednom mieste, čím sa zabezpečí lepší prehľad a závody svoju pozornosť venujú činnostiam v regiónoch," ozrejmilo.



Od 1. júna nastáva postupné presťahovanie SVP z Banskej Štiavnice do Bratislavy. Sťahovanie je podľa MŽP len jednou z mnohých opatrení pre zefektívnenie činností. Tvrdí, že administratívne a podporné činnosti sú z aktuálneho pohľadu predimenzované.



Viacerí administratívni zamestnanci v Banskej Štiavnici ostávajú. Prevádzkové stredisko, ktoré sa stará o lokalitu Banskej Štiavnice vrátane tajchov, podľa MŽP taktiež ostáva v regióne. "Pre zvyšnú časť budovy bude rezort hľadať ďalšie uplatnenie pre kultúrne, verejné, respektíve iné využitie. Práve tieto kroky pomôžu rozvoju mesta Banská Štiavnica a celkovo regiónu," poukázal envirorezort.



Nespokojnosť s presunom sídla SVP z Banskej Štiavnice do Bratislavy vyjadrili obyvatelia a zástupcovia samosprávy Banskej Štiavnice. Desiatky ľudí, ktorí sú na generálnom riaditeľstve zamestnaní, sa obávajú, že organizačnou zmenou prídu o pracovné miesta, vedenie mesta to zase vníma ako akt nespravodlivosti, ktorý opäť berie významnú inštitúciu z regiónu a prenáša ju do hlavného mesta, povedala primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.