PAMÄTAJTE: Na odber vody z tokov pomocou čerpadiel treba povolenie

Bratislava 11. augusta (TASR) – Odber vody z vodných tokov pomocou čerpadiel alebo iných zariadení si vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Upozorňuje na to Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) s tým, že nepovoleným odberom dochádza k porušovaniu zákona na úseku ochrany vôd a v súčasnom období sucha môže dôjsť aj ku škodám na životnom prostredí.



Ak správca rieky alebo potoka zistí neoprávnené čerpanie vody pomocou čerpadiel či iných zariadení, môže to podľa SVP oznámiť príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v tomto prípade okresnému úradu. Následne bude v spolupráci s políciou nariadené odstránenie týchto zariadení.



"Nepovoleným odberom dochádza k porušovaniu zákona na úseku ochrany vôd. V súčasnom období sucha môže každý takýto nepovolený odber vody spôsobiť výrazné ohrozenie až poškodenie biologickej funkcie vodného toku a následné škody na životnom prostredí," spresnili vodohospodári.



Hovorca SVP Marián Bocák pre TASR spresnil, že sucho aj nepovolený odber spôsobujú zníženie prietokov v korytách vodných tokov, a tým zanášanie a zarastanie korýt. Z toho dôvodu môže mať SVP zvýšené náklady na údržbu hlavne v intravilánoch miest a obcí. Mnoho ľudí si podľa jeho slov neuvedomuje, že používaním čerpadiel porušuje zákon a berie to ako samozrejmosť. "Preto by bolo potrebné aj prostredníctvom starostov zvýšiť informovanosť občanov," poznamenal.