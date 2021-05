Na východe sa očakáva ustálenosť až vzostup hladín vodných tokov

Košice/Prešov 19. mája (TASR) - Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v predchádzajúcich dňoch nastal na tokoch východného Slovenska výrazný vzostup vodných hladín s prekročením úrovne druhého a tretieho stupňa povodňovej aktivity (SPA).



Ako pre TASR uviedol hovorca úseku generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie v stredu očakávajú na tokoch východného Slovenska ustálenosť až vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia hladín zodpovedajúcich SPA.



"Na dolnom Laborci a dolnom Hornáde môže byť priebeh vodných hladín ovplyvnený aj manipuláciami na vodných stavbách. Vzhľadom na zvýšené vodné stavy na vodných tokoch v obciach s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity nie je možné určiť presný rozsah zabezpečovacích prác na tokoch, ako aj výšku povodňových škôd," uviedol Bocák.



Ako povedal, výrazný vzostup bol podmienený nárastom povrchového odtoku spôsobeného kombináciou atmosférických zrážok a nasýtenosti jednotlivých vrstiev geologického prostredia povodí.



Druhý SPA pretrváva v obci Jedlinka, Davidov, Dulová Ves, Ďapalovce, Ohradzany, Jovsa, Fintice, Myslina, Drienov, Vyšný Hrabovec, Kendice, Tokajík, Bžany-Valkov, Matiaška, Bohdanovce. Druhý SPA platí aj pre vodné toky Hornád pre Košice-okolie a hraničný úsek rieky Hornád, Trnávka a prítoky, Bačkovský potok a prítoky, Torysa a Olšava pre Košice-okolie, Beniakovce na toku Torysa.



Tretí SPA platí v obciach Kechnec, Nižné Repáše, Petrovany, Nižná Hutka, Čičava, Družstevná pri Hornáde, Malá Ida, Hriadky, Lúčka, Šarišské Dravce, Bzenov, Nižný Čaj, Šarišské Sokolovce a Bodovce. Tretí stupeň povodňovej aktivity platí aj pre vodný tok Roňava a prítoky a Hornád a prítoky na území mesta Košice.



Pri záplavách je lepšie na konzumáciu či umývanie uprednostniť balenú vodu



Správnym konaním počas záplav a po ich ústupe možno znížiť počet zdravotných poškodení u ľudí a tiež výrazne ovplyvniť dosah následkov. Na pitie, varenie či umývanie by mali ľudia uprednostniť vodu z náhradných zdrojov, kým odborník nepotvrdí, že voda z kohútika či zo studne je zdravotne bezpečná. Dôležité je tiež dbať na častú a dôkladnú hygienu rúk. Vyplýva to z odporúčaní a zásad, ktoré v tejto súvislosti zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Kvalitu vody v studni si dajte preveriť uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia aj vtedy, ak vaša studňa priamo zaplavená nebola," spresnila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková s tým, že dovtedy treba používať napríklad balenú vodu alebo vodu dovezenú cisternami.



Ruky je potrebné umývať si často a dôkladne mydlom vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi. Rovnako vždy pred konzumáciou jedla a pitia, pred a po použití toalety a ruky by mali byť čisté aj pred dotýkaním sa tváre. "Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré vám umožní chrániť si zdravie počas sanácie a obnovy vašich domovov," vysvetlila Račková.



ÚVZ upozorňuje aj na potrebu okamžitej dezinfekcie a ošetrenia akýchkoľvek zranení, záderov či rozškrabaných štípancov, aby sa do tela nedostala infekcia. "Pozor si treba dávať aj na zanesenie infekcie do očí a nosa pri pretieraní očí, čistení nosa a celej tváre – používajte jednorazové papierové vreckovky," uviedla hovorkyňa s tým, že pri rozsiahlejšom zranení je mimoriadne dôležité kontaktovať a vyhľadať lekára.