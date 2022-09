Vodohospodári: Práce pre električku v Petržalke nenarušia ekosystém

Bratislava 2. septembra (TASR) - Aktuálne práce na Chorvátskom ramene pri Námestí hraničiarov v bratislavskej Petržalke súvisiace s výstavbou druhej etapy električkovej trate by miestny ekosystém ohroziť nemali. Predpokladá to Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako jeho správca, ktorý ubezpečuje, že stavbu priebežne kontroluje. Ide o práce zahrnujúce budovanie dočasnej obchádzkovej trasy Bypass č. 3, ktorá nahradí existujúci prejazd cez Chorvátske rameno.



"Vzhľadom na to, že nový Bypass 3 bude mať obdobné parametre ako existujúci prejazd, nepredpokladáme problém s prúdením vody," uviedol pre TASR hovorca SVP, štátny podnik, Marián Bocák.



Samotný Bypass 3 pozostáva z uloženia dvoch rúr DN1000, ktoré sa obsypú a na ne sa umiestni dočasná obchádzková komunikácia. Rovnako je podľa Bocáka zrealizovaný existujúci prejazd cez Chorvátske rameno, ktorý sa nachádza o pár metrov vedľa. Nachádza sa však v mieste nového združeného mosta, a tak sa musí podľa neho odstrániť, aby mohli pokračovať práce na novom moste.



"Celú stavbu priebežne kontrolujeme a k predmetnej časti sme dávali stanovisko z podhľadu správcu," deklaruje Bocák. Poznamenal, že ešte pred spustením samotných prác bolo zvolané stretnutie na mieste stavby, kde bol so zhotoviteľom stavby dohodnutý postup prác. Odsúhlasený je v stavebnom denníku.



TASR poslala otázky aj hlavnému mestu, bratislavský magistrát doteraz na ne nereagoval.



Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Aktuálne sú to spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov.



Práce na električkovej trati v Petržalke, ktorá sa má predĺžiť od Jungmannovej po Janíkov dvor, sa po mesiacoch útlmu pre rokovanie o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov opäť rozbehli v polovici augusta. Či sa stavba stihne v plánovanom termíne do konca roka 2023, bude podľa primátora Bratislavy Matúša Valla jasnejšie v septembri, keď má konzorcium predložiť aktualizovaný harmonogram prác.