ŠVPS: Pri cestovaní s hlodavcami je potrebný identifikačný dokument

Bratislava 13. augusta (TASR) - Pri cestovaní do zahraničia s hlodavcami je potrebný identifikačný dokument, ktorý vydáva oprávnený veterinárny lekár. Identifikačný doklad by mal obsahovať potvrdenie, že zviera je klinicky zdravé a schopné prepravy. Pre TASR to uviedla Katarína Cimrová z Odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR.



Zvieratá by mali byť zároveň označené alebo opísané so zreteľom na špecifiká každého druhu. "Tak, aby sa zabezpečilo prepojenie medzi spoločenským zvieraťom a jeho zodpovedajúcim identifikačným dokladom," priblížila Cimrová.



Pri cestovaní z tretích krajín do Európskej únie musia hlodavce okrem spomínaných podmienok prejsť cez určené miesta vstupu pre cestujúcich pri nekomerčnom premiestňovaní. Na hranici s Ukrajinou sú to cestné hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence a železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou. Ďalšími miestami vstupu sú letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Žiline, Piešťanoch a Sliači.