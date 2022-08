Cestujete s domácim miláčikom? Nezabudnite mu vybaviť špeciálny pas

Bratislava 10. augusta (TASR) - Pri cestovaní v rámci Európskej únie (EÚ) musia mať psy, mačky a fretky vybavený EÚ pas spoločenského zvieraťa. Identifikačný doklad vydáva oprávnený veterinárny lekár. Pre TASR to uviedla Katarína Cimrová z Odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR.



Spoločenské zvieratá musia byť navyše označené mikročipom alebo zreteľným tetovaním vykonaným pred 3. júlom 2011. Zároveň musia byť platne vakcinované proti besnote. "Vek psa pri vakcinácii musí byť minimálne 12 týždňov," priblížila Cimrová s tým, že vakcinácii musí predchádzať označenie zvieraťa.



"Malta, Fínsko, Írsko a Severné Írsko vyžadujú aj dodatočné antiparazitárne ošetrenie proti Echinococcus multilocularis," spresnila Cimrová. Ošetrenie je potrebné vykonať pri premiestňovaní nielen v rámci EÚ, ale aj pri cestovaní z tretích krajín do EÚ.



Aj v prípade cestovania z tretích krajín uvedených na zozname do EÚ musia byť spoločenské zvieratá označené čipom alebo tetovaním. Zároveň musia byť platne vakcinované proti besnote za rovnakých podmienok ako pri cestovaní v EÚ. Zvieratá musia byť sprevádzané aj EÚ pasom spoločenského zvieraťa, s ktorým do tretej krajiny pôvodne vycestovali alebo veterinárnym osvedčením pre nekomerčný presun spoločenských zvierat.



Súčasne musia byť sprevádzané písomným vyhlásením, že sú premiestňované v rámci nekomerčného presunu. V prípade, že je Slovensko prvým miestom vstupu do EÚ, pri nekomerčnom presune z tretích krajín musia prejsť cez určené miesta vstupu. Na hranici s Ukrajinou sú to cestné hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence a železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou. Ďalšími miestami vstupu sú letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Žiline, Piešťanoch a Sliači.



Pri cestovaní z tretích krajín neuvedených na zozname do EÚ musia byť spoločenské zvieratá rovnako označené mikročipom alebo tetovaním. Zároveň musia byť platne vakcinované proti besnote, s čím súvisí aj požadované serologické vyšetrenie, ktoré ukazuje hladinu ochranných protilátok proti besnote. "Vzorka krvi sa odoberá najmenej 30 dní po dátume vakcinácie proti besnote a najmenej tri mesiace pred dátumom presunu zvieraťa do EÚ," spresnila Cimrová. Vzorka krvi musí byť vyšetrená v schválených laboratóriách.



Mačky, psy a fretky by mali mať aj v tomto prípade EÚ pas spoločenského zvieraťa alebo veterinárne osvedčenie pre nekomerčný presun spoločenských zvierat. Zároveň by mali byť sprevádzané písomným vyhlásením, potvrdzujúcim premiestňovanie zvieraťa v rámci nekomerčného presunu, pričom musia prejsť cez určené miesta vstupu. "Maximálny počet psov, mačiek a fretiek, ktoré môžu sprevádzať vlastníka alebo oprávnenú osobu pri jednom nekomerčnom premiestnení, nesmie byť vyšší ako päť," doplnila Cimrová.