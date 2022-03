ŠVPS: Útulkové a hospodárske zvieratá z Ukrajiny nemôžu prevážať na SR

Bratislava 25. marca (TASR) - Na Slovensko nemôžu vstupovať zvieratá z útulkov a hospodárske zvieratá z Ukrajiny. Tento týždeň to zakázala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Prevážať sa môžu len spoločenské zvieratá s majiteľom, a to mačky, psy a fretky do päť jedincov. Pre TASR to uviedol riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš. Na Slovensko bolo podľa neho z Ukrajiny zatiaľ dovezených okolo 2300 zvierat.



SR zakázala presun spoločenských zvierat z Ukrajiny ako jedna z posledných členských krajín Európskej únie. "Ak prechádzali psy cez naše priechody a tranzitovali do Talianska, tak mi volali, prečo som tam psov pustil, keďže oni zakázali dovoz hneď na začiatku," povedal Bíreš.



Dodal, že dôvodom zákazu je aj nedostatok miesta v útulkoch či karanténnych staniciach. Hrozí aj zanesenie chorôb, napríklad besnoty.