Veterinári: Vtáčia chrípka sa koncom roka vyskytla v domácich chovoch

Bratislava 5. januára (TASR) - Vtáčia chrípka sa v SR zistila aj na konci roka 2021, a to jednak v domácich chovoch, ako aj u voľne žijúceho vtáctva. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



Podľa veterinárov v 52. týždni minulého roku sa na území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky v dvoch ohniskách domácich nekomerčných chovov, a to v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Žilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným zdrojom nákazy v oboch prípadoch domáceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo.



"V okrese Bytča (Malá Bytča), v období od 23. decembra do 26. decembra chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z celkového počtu 13. Pozoroval sa pokles znášky, znáška vajec bola bez škrupiny, vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne uhynula všetka hydina, okrem 2 kusov ktoré boli utratené. Kadávery boli ošetrené dezinfekčným prostriedkom a zneškodnené vo veterinárnom asanačnom ústave," spresnila ŠVPS.



V pôsobnosti RVPS Trnava súkromnému chovateľovi hydiny v Hlohovci postupne náhle uhynuli nosnice, v chove bolo 18 kusov. "Chov je toho času depopulovaný," doplnila veterinárna a potravinová správa.



ŠVPS podčiarkla, že RVPS Žilina a Trnava postupovali pri výskyte vtáčej chrípky podľa pohotovostného plánu zodpovedajúcemu aktuálnej európskej a slovenskej legislatíve. "Zároveň boli nariadené opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohnísk," doplnila ŠVPS.



Vtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvrdila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúceho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká pri Morave, kde bola uhynutá labuť vyšetrená v rámci prieskumu vtáčej chrípky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27. decembra 2021.



Druhým ohniskom nákazy bol kúpeľný ostrov v Piešťanoch, kde sa zaznamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.



"Metódou sekvenačnej analýzy časti génu kódujúceho vírusový hemaglutinín bola zistená aminokyselinová sekvencia pre vysoko virulentný kmeň vírusu vtáčej chrípky. Zároveň uvedenou metódou bolo potvrdené, že sa jedná o hemaglutinín veľmi podobný súčasne cirkulujúcim kmeňom H5N1 v Európe," dodala ŠVPS SR.