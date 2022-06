Svrček chce, aby Kolíková ozrejmila odvolanie šéfa OS Bratislava III

Bratislava 13. júna (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR by mal riešiť okolnosti odchodu predsedu Okresného súdu (OS) Bratislava III Romana Fitta z funkcie. Odvolala ho ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. O zvolanie výboru k tejto téme požiadal jeho člen Miloš Svrček (Sme rodina). Šéf výboru Milan Vetrák (OĽANO) pre TASR ozrejmil, že výbor určite zvolá. Chce, aby sa v jeden termín konali dva mimoriadne výbory.



Ešte pred zasadnutím o Fittovi by chcel Vetrák pokračovať v prerušenej schôdzi, na ktorej riešili s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom aktuálnu situáciu. Vetrák chce, aby si členovia výboru vychádzali v ústrety. Poznamenal, že poslanci Sme rodina nechodili na výbor k Žilinkovi, ktorý bol neuznášaniaschopný.



Svrček žiada detailnejšie vysvetlenie od Kolíkovej, prečo došlo k odvolaniu Fitta z pozície predsedu súdu ešte pred vyhodnotením zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Kolíková ako dôvod odvolania uviedla manažérske pochybenie v čase, keď príslušníci NAKA realizovali na súde úkony k zaisteniu spisu vrátane jeho utajovanej prílohy. Poslanec nerozumie, prečo ministerka rozhodla o jeho odvolaní ešte skôr, ako zaujali stanovisko Generálna prokuratúra SR a Súdna rada SR, o čo podľa Svrčeka požiadal Fitt.



Šéf výboru si nemyslí, že je vhodné volať sudcov na výbor. Vie si to predstaviť v prípadoch, že by sa prišli ako odborníci vyjadriť k určitej problematike. Pokiaľ by mali zavolať sudcov, ktorí sú súčasťou procesu, mali by podľa jeho slov zavolať aj vyšetrovateľov NAKA. Vetrák sa chce s členmi dohodnúť, aby sa najprv dokončilo prerušené rokovanie výboru so Žilinkom, až následne by sa konal mimoriadny výbor k téme odvolania Fitta.



Vetrák by bol rád, keby výbory zvolal ešte počas júnovej schôdze parlamentu. Tvrdí, že výbor so Žilinkom sa ťahá ešte od minulého roka. Na zasadnutie neprišiel dostatok členov, preto nebýval uznášaniaschopný a nemohol prijať uznesenie. "Pokiaľ si chcú robiť členovia ústavnoprávneho výboru napriek, ani jeden výbor nebude uznášaniaschopný," hovorí Vetrák v súvislosti so zvolávaním mimoriadnych výborov.



Výbor má so Žilinkom riešiť záležitosti spojené s kontroverzným paragrafom 363, následne sa ho chceli pýtať na cestu do Ruska. Najnovšie by mali so šéfom GP riešiť to, koho má výbor pozývať na zasadnutia. Žilinka totiž poukázal na to, že na niektoré zasadnutia parlamentných výborov pozývali špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica bez jeho vedomia.