Svrček kritizuje návrh financovania Csemadoku priamo z rozpočtu

Bratislava 2. novembra (TASR) - Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok nemôže byť financovaný zo štátneho rozpočtu, pretože nemá štátom zverené úlohy. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Miloš Svrček (Sme rodina). V diskusii v pléne pripomenul, že Matica slovenská má zákonom presne určené úlohy, no napriek tomu nedostáva peniaze z rozpočtu, ale na spolkovú činnosť dostáva peniaze z grantovej sústavy. Svrček kritizoval návrh legislatívy, ktorý hovorí, že Csemadok by mal dostávať ročne 300.000 eur zo štátneho rozpočtu. Návrh predložil poslanec György Gyimesi (OĽANO). Ten reagoval, že návrh nie je na úkor Matice slovenskej.



Svrček podľa svojich slov nemá problém s prostriedkami vo výške 300.000 eur. Problém je podľa neho v tom, ako má dôjsť k financovaniu činností Csemadoku. "V zákone síce zväz úlohy má, ale nie sú zverené štátom," povedal Svrček. Dodal, že Csemadok by mal garantovaný príjem, čo Matica slovenská podľa neho nemá.



Návrh zákona je podľa Svrčeka zmätočný, pretože potom by si každá občianska organizácia mohla nárokovať o požiadanie financií zo štátneho rozpočtu. "Predkladateľ týmto návrhom prioritne rieši financovanie tejto menšinovej kultúrnej organizácie priamo zo štátneho rozpočtu. Matica slovenská je historická ustanovizeň štátotvorného národa, a preto má nárok na samostatný zákon. Csemadok je radová kultúrna organizácia menšiny na Slovensku," skonštatoval.



Matica slovenská má vo svojom zákone presne definované štátne úlohy, ktoré musí plniť. "Matica slovenská na spolkovú činnosť nedostáva finančné prostriedky z rozpočtu, ale z grantovej sústavy. Rozpočtové peniaze dostáva na úlohy, ktoré jej zveril štát. Keďže štát nezveruje ani týmto zákonom žiadne úlohy Csemadoku, nemôže byť financovaný z rozpočtu štátu," priblížil poslanec.



Návrh nie je podľa Svrčeka kompatibilný s naším právnym rámcom. Pripomenul, že štát totiž nemôže dať občianskemu združeniu peniaze bez grantovej schémy. "Keďže štát nevytvára v rámci Csemadoku žiadnu inštitucionálnu zložku, ktorej by zveroval nejaké úlohy zo svojej agendy, financovanie priamo zo štátneho rozpočtu by bolo v rozpore s Ústavou SR a zákonmi SR," dodal.



Gyimesi pripomenul, že je za to, aby mala Matica slovenská toľko financií ročne k dispozícii, koľko ich reálne potrebuje. "S týmto cieľom je tam vládny audit, aby to zistil a aby sme tieto zistenia pretavili do konkrétneho návrhu zákona," povedal v súvislosti s financovaním Matice slovenskej. Pripomenul, že v koalícii je dohoda, že ak sa podporí Csemadok, tak by sa mal podporiť aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín i Matica slovenská.