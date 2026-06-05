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Sybiha sa poďakoval Blanárovi za podporu ukrajinskej cesty do EÚ
Dobré susedské vzťahy, vzájomná dôvera a praktická spolupráca podľa Sybihu zostávajú základom partnerstva medzi Ukrajinou a SR.
Autor TASR
Vinnycia 5. júna (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa v piatok poďakoval šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi za slovenskú podporu ukrajinskej cesty do EÚ. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Poďakoval som sa Slovensku za jeho podporu Ukrajiny na ceste k vstupu do EÚ vrátane jeho pripravenosti podporiť otvorenie rokovacích klastrov. Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii a naše členstvo len posilní bezpečnosť, odolnosť a konkurencieschopnosť celej Európy,“ napísal Sybiha na sieti X. Ukrajina a SR majú podľa neho „všetky dôvody na prehĺbenie partnerstva“.
Dobré susedské vzťahy, vzájomná dôvera a praktická spolupráca podľa Sybihu zostávajú základom partnerstva medzi Ukrajinou a SR. S Blanárom preto diskutoval o možnostiach prehĺbenia vzájomnej spolupráce napríklad v oblastiach obrany, energetickej odolnosti, infraštruktúry či regionálneho rozvoja. Ukrajina je otvorená užšej spolupráci so SR aj v spoločných obranných projektoch, doplnil Sybiha.
Medzi priority však podľa ukrajinského ministra patria prípravy na ďalšie kolo medzivládnych rokovaní, ktoré označil za dôležitý nástroj na posilňovanie bilaterálnej agendy a dosahovanie konkrétnych výsledkov.
„Zamerali sme sa aj na našu spoločnú bezpečnosť. Trvalý mier si vyžaduje silnejší tlak na Rusko, silnejšiu európsku jednotu a užšiu spoluprácu medzi susedmi, ktorí chápu, že bezpečnosť Ukrajiny a bezpečnosť Európy sú neoddeliteľné,“ uzavrel Sybiha.
Blanár pricestoval na Ukrajinu, aby v meste Vinnycia odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. Slovenský rezort diplomacie informoval, že jeho šéf so Sybihom diskutoval o energetickej bezpečnosti, realizácii spoločných infraštruktúrnych projektov na základe tzv. cestovnej mapy, humanitárnej podpore, aktuálnom vývoji v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o otázkach európskej integrácie Ukrajiny.
„Poďakoval som sa Slovensku za jeho podporu Ukrajiny na ceste k vstupu do EÚ vrátane jeho pripravenosti podporiť otvorenie rokovacích klastrov. Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii a naše členstvo len posilní bezpečnosť, odolnosť a konkurencieschopnosť celej Európy,“ napísal Sybiha na sieti X. Ukrajina a SR majú podľa neho „všetky dôvody na prehĺbenie partnerstva“.
Dobré susedské vzťahy, vzájomná dôvera a praktická spolupráca podľa Sybihu zostávajú základom partnerstva medzi Ukrajinou a SR. S Blanárom preto diskutoval o možnostiach prehĺbenia vzájomnej spolupráce napríklad v oblastiach obrany, energetickej odolnosti, infraštruktúry či regionálneho rozvoja. Ukrajina je otvorená užšej spolupráci so SR aj v spoločných obranných projektoch, doplnil Sybiha.
Medzi priority však podľa ukrajinského ministra patria prípravy na ďalšie kolo medzivládnych rokovaní, ktoré označil za dôležitý nástroj na posilňovanie bilaterálnej agendy a dosahovanie konkrétnych výsledkov.
„Zamerali sme sa aj na našu spoločnú bezpečnosť. Trvalý mier si vyžaduje silnejší tlak na Rusko, silnejšiu európsku jednotu a užšiu spoluprácu medzi susedmi, ktorí chápu, že bezpečnosť Ukrajiny a bezpečnosť Európy sú neoddeliteľné,“ uzavrel Sybiha.
Blanár pricestoval na Ukrajinu, aby v meste Vinnycia odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. Slovenský rezort diplomacie informoval, že jeho šéf so Sybihom diskutoval o energetickej bezpečnosti, realizácii spoločných infraštruktúrnych projektov na základe tzv. cestovnej mapy, humanitárnej podpore, aktuálnom vývoji v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o otázkach európskej integrácie Ukrajiny.